На российском космическом корабле "Союз", пристыкованном к Международной космической станции, произошла значительная утечка охлаждающей жидкости. Поэтому космонавты были вынуждены отменить выход в открытый космос.

Инцидент произошел 15 декабря в 00:45, то есть примерно за час и 40 минут до того, как члены экипажа должны были начать выход в открытый космос продолжительностью 6 часов 40 минут.

Важно Остатки китайской ракеты образовали облако космического мусора на орбите

Однако выход отменили уже после того, как космонавты надели скафандры и сбросили давление в шлюзовой камере. Им пришлось возвратиться на МКС.

Камеры на внешней стороне космической станции показали поток замороженных "хлопьев", которые выбрасываются из корабля "Союз" в космос. Вероятно, источником утечки стала внешняя система охлаждения, расположенная вблизи кормовой части. В NASA говорят, что причина утечки неизвестна.

Диспетчеры полетов заверили космонавтов, что самая космическая станция в безопасности. Однако утечка длилась по меньшей мере три часа. Пока неизвестно, сможет ли "Союз" безопасно доставить космонавтов на Землю.

России не везет не только на Земле, но и в космосе

10 декабря стало известно, что уже второй вражеский спутник за последние полгода прямо-таки сгорел в атмосфере. Он не проработал даже два месяца и, очевидно, не выполнил "секретных" поставленных целей.

А в мае этого года ученые сообщали, что военный спутник "Космос-2555" сошел с орбиты и сгорел в атмосфере.

Добавим, что безответственное поведение России в космосе по-прежнему влияет на движение объектов по орбите. Так, высоту Международной космической станции пришлось поднимать, поскольку она могла столкнуться с космическим мусором, образовавшимся в результате бессмысленных действий России.