В российском Омске произошло массовое отравление детей в сауне
В Омске 9 детей отравились парами хлора в одной из саун. В соцсетях пишут, что это уже не первый такой инцидент в этом заведении.
Отравление произошло в спортивно-оздоровительном комплексе "Райская лагуна". Пострадали сразу трое семей.
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Пострадали 9 детей
Пострадали 9 детей – в возрасте от 3 до 13 лет. Медики говорят, что их состояние – удовлетворительное.
В Следственном комитете рассказали, что семьи, которые отдыхали в сауне, увидели, что детям нехорошо уже дома. Нескольким пострадавшим стало плохо около 22:00, они сразу обратились в больницу. По факту отравления возбудили уголовное дело – за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
В сети и раньше жаловались на эту сауну
В интернете пишут, что это не первый такой случай в "Райской лагуне". Одна из посетительниц пожаловалась на отравление хлором.
Отдыхали семьей, праздновали день рождения ребенка в маленьком номере, глаза резало так, что невозможно было сидеть, и в результате у всех те же симптомы, кашель, глаза резало до ужаса. Отравление, ожоги горла, вызвали врача,
– написала в отзывах женщина.
В отзывах были жалобы на отравление / Фото с телеграм-канала "ЧТД"
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