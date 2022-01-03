В российском Омске произошло массовое отравление детей в сауне

В Омске 9 детей отравились парами хлора в одной из саун. В соцсетях пишут, что это уже не первый такой инцидент в этом заведении.

Отравление произошло в спортивно-оздоровительном комплексе "Райская лагуна". Пострадали сразу трое семей.

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Пострадали 9 детей

Пострадали 9 детей – в возрасте от 3 до 13 лет. Медики говорят, что их состояние – удовлетворительное.

В Следственном комитете рассказали, что семьи, которые отдыхали в сауне, увидели, что детям нехорошо уже дома. Нескольким пострадавшим стало плохо около 22:00, они сразу обратились в больницу. По факту отравления возбудили уголовное дело – за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

В сети и раньше жаловались на эту сауну

В интернете пишут, что это не первый такой случай в "Райской лагуне". Одна из посетительниц пожаловалась на отравление хлором.

Отдыхали семьей, праздновали день рождения ребенка в маленьком номере, глаза резало так, что невозможно было сидеть, и в результате у всех те же симптомы, кашель, глаза резало до ужаса. Отравление, ожоги горла, вызвали врача,

– написала в отзывах женщина.

В отзывах были жалобы на отравление / Фото с телеграм-канала "ЧТД"

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