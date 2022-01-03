Отруєння сталось у спортивно-оздоровчому комплексі "Райська лагуна". Постраждали одразу троє родин.

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Постраждали одразу 9 дітей

Постраждали 9 дітей – віком від 3 до 13 років. Медики кажуть, що їхній стан – задовільний.

У Слідчому комітеті розповіли, що родини, які відпочивали у сауні, побачили, що дітям недобре вже вдома. Кількох потерпілим стало зле біля 22:00, вони одразу звернулись до лікарні. За фактом отруєння порушили кримінальну справу – за надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки життя та здоров'я споживачів.

У мережі і раніше скаржились на цю сауну

В інтернеті пишуть, що це не перший такий випадок у "Райській лагуні". Одна з відвідувачок поскаржилась на отруєння хлором.

Відпочивали сім'єю, святкували день народження дитини в малому номері, очі різало так, що неможливо було сидіти, і в результаті у всіх ті самі симптоми, кашель, очі різало до жаху. Отруєння, опіки горла, викликали лікаря,

– написала у відгуках жінка.

У відгуках були скарги на отруєння / Фото з телеграм-каналу "ЧТД"

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