Пролетели с ветерком: в России в самолете во время полета открылась дверь – эпическое видео
В России снова произошел интересный инцидент. Во время полета в самолете открылась дверь.
В этот момент в самолете находились пассажиры. Об этом сообщают российские СМИ, информирует 24 Канал.
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В российском самолете во время полета открылась дверь
Инцидент произошел с самолетом Ан-26, следовавшим из Магана в Магадан. Один из пассажиров снял видео, как задняя дверь самолета наполовину открылась.
Сообщается, что экипаж решил вернуться в аэропорт вылета и приземлился в Магане, чтобы решить проблему с дверью. Из пассажиров никто не пострадал, но все очень замерзли.
В России в самолете открылась дверь во время полета: смотрите видео
В России задымился салон самолета Москва – Калининград
Недавно в России эвакуировали пассажиров рейса самолета, совершавшего рейс из Москвы в Калининград. На борту самолета внезапно вспыхнул пожар.
Во время эвакуации всех пассажиров самолета спустили на землю надувным трапом и отправили обратно в Домодедово. В зоне вылета россиян торжественно наградили бутылкой воды.
Отметим, что после пожара пассажиры ожидали другой самолет. В то же время персонал авиакомпании зачем-то упаковывал весь багаж в отдельные пакеты.
Россию охватили пожары
- В Братске Иркутской области новый год начался с пожаров. В этот раз местные подожгли военкомат.
- Как оказалось, неизвестный мужчина бросил в окно военкомата бутылку с зажигательной смесью. В итоге огонь потушили спасатели. В результате пожара повреждены кабинеты на первом и втором этажах.
- Кроме этого, 9 января в Когалыме огонь охватил общежитие предприятия "Нефтегазавтоматика". По предварительной информации, из здания самостоятельно эвакуировали 13 человек. СМИ говорят, что пострадавших нет. Пожару присвоили второй ранг.
- Также в российском Южно-Сахалинске произошел мощный пожар 9 января. Огонь не могут усмирить уже 5 часов. По словам местных жителей, ветер разносит дым на роддом, который расположен неподалеку. На месте дежурят врачи и пожарные.
- Предварительно, на 4 этаже бизнес-центра огонь охватил шторы и мебель. После этого пламя стремительно начало спускаться вниз и в результате этого обрушилась лестница между 4 и 3 этажами.