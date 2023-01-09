Пролетели с ветерком: в России в самолете во время полета открылась дверь – эпическое видео

В России снова произошел интересный инцидент. Во время полета в самолете открылась дверь.

В этот момент в самолете находились пассажиры. Об этом сообщают российские СМИ, информирует 24 Канал.

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В российском самолете во время полета открылась дверь

Инцидент произошел с самолетом Ан-26, следовавшим из Магана в Магадан. Один из пассажиров снял видео, как задняя дверь самолета наполовину открылась.

Сообщается, что экипаж решил вернуться в аэропорт вылета и приземлился в Магане, чтобы решить проблему с дверью. Из пассажиров никто не пострадал, но все очень замерзли.

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Недавно в России эвакуировали пассажиров рейса самолета, совершавшего рейс из Москвы в Калининград. На борту самолета внезапно вспыхнул пожар.

Во время эвакуации всех пассажиров самолета спустили на землю надувным трапом и отправили обратно в Домодедово. В зоне вылета россиян торжественно наградили бутылкой воды.

Отметим, что после пожара пассажиры ожидали другой самолет. В то же время персонал авиакомпании зачем-то упаковывал весь багаж в отдельные пакеты.

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