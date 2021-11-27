На российском заводе боеприпасов произошли взрывы: есть пострадавшие

В российском Дзержинске Нижегородской области на заводе боеприпасов произошло несколько взрывов. Инцидент произошел 27 ноября, после этого начался пожар.

Взрывы произошли на заводе боеприпасов имени Свердлова. В то же время сработала сигнализация, а огонь распространился на 55 квадратных метров. В результате инцидента пострадали две работницы предприятия, их госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

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Вероятные причины пожара

По информации издания, пока основной причиной пожара на предприятии считают нарушение производственного процесса в цехе, где изготавливали ацетон. В то же время речь идет о неисправности оборудования.

Часть здания обрушились из-за пожара. Сейчас взрывы прекратились – спасателям удалось устранить открытое горение.

На заводе производят химическую продукцию

Окончательную причину инцидента на российском заводе еще устанавливают. Рассматриваются различные версии, включая неисправность оборудования в одном из цехов.

Из всей продукции, которую производят на предприятии, на оборонную приходится лишь 30%. Остальное – химическая продукция, в частности:

промышленные взрывчатые вещества;

продукция машиностроения.

Взрывы в мире: последние новости

2 ноября возле военной больницы в Кабуле прогремели 2 мощных взрыва и произошла стрельба – погибли по меньшей мере 19 человек.

На юге Румынии на военном заводе взрыв унес жизни по меньшей мере 4 человек. По предварительной информации, взорвалась противопехотная мина, когда сотрудники предприятия пытались ее обезвредить.

В Донецке 24 ноября прогремел взрыв. Вероятно, сдетонировала граната, в результате чего пострадали 2 человека человек.

25 ноября на российской шахте произошла авария. Жертвами взрыва метана на шахте "Листвяжная" на Кузбассе стали более 50 человек. Среди погибших – 6 спасателей.

В 2018 году на заводе уже случался взрыв. Тогда инцидент произошел в здании утилизации мин. В результате пожара погибли 6 человек. В то же время в 2020 году произошла разгерметизация емкости с ацетоном, тогда три человека попали в больницу.