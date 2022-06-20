Российскому послу в Великобритании официально запретили заходить в здание парламента

Русские успешно выполняют задачи по своей полной изоляции от цивилизованного мира. Вскоре им придется поражать своей ложью только свой недалекий народ.

Ложь и цинизм русских оккупантов уже очень осточертели для всего цивилизованного мира. Теперь им придется очень долго отвоевывать свои позиции на дипломатическом фронте, ведь их токсичность пересекла все возможные пределы.

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Российскому послу в Британии придется стоять у входа в здание парламента

Великобритания помогает Украине бороться с Россией не только громкими словами поддержки. Оружие, санкции и дипломатическое влияние – британские друзья во главе с Борисом Джонсоном делают все для победы нашего государства над оккупантами.

Теперь британцы нанесли очень мощный удар россиянам на дипломатическом фронте. С 24 февраля российскому послу Андрею Келину и другим российским дипломатам были не рады в парламенте Великобритании. Теперь запрет на посещение здания парламента в Вестминстере для российского посла и дипломатов вышел официально.

В качестве официально аккредитованного представителя российского правительства посла не будут приветствовать в парламентском здании к дальнейшему сообщению,

– говорится в записке к парламентариям от сэра Линдси Хойла и лорда Макфолла.

Таким образом, британцы дали понять россиянам, что им не рады и никто не собирается вести с ними никаких диалогов.

Также письмо сопровождалось сообщением для английских дипломатов, которых просят воздержаться от визитов в Россию или территории, которые временно находятся под контролем России, как Беларусь, Приднестровье в Молдове, Крым, граница между Арменией и Азербайджаном, а также временно оккупированный Донбасс Украины.

Война России с Украиной: последние события

Литва запретила транзит российских товаров в Калининград, мотивируя это соблюдением санкций. У россиян началась истерика: они кричат о том, что "найдут способ разблокирования пути" и начали военные учения в Калининградской области. Впрочем, игра мышцами кафиров вряд ли кого-то напугает – Литва является членом НАТО, и если Кремль решится на такую глупость, как силовой прорыв, то крах России будет просто мгновенным.

Под Изюмом полегла танковая дивизия кафиров. Враг бросил в бой 19-летних мальчишек, которым удалось стать "хорошими россиянами".

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