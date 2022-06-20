Брехня та цинізм російських окупантів вже неабияк остогидли для всього цивілізованого світу. Тепер їм доведеться дуже довго відвойовувати свої позиції на дипломатичному фронті, адже їхня токсичність перетнула вже всі можливі межі.

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Російському послу в Британії доведеться стояти біля входу в будівлю парламенту

Велика Британія допомагає Україні боротися з Росією не лише гучними словами підтримки. Зброя, санкції та дипломатичний вплив – британські друзі на чолі з Борисом Джонсоном роблять усе для перемоги нашої держави над окупантами.

Тепер британці завдали дуже потужного удару росіянам на дипломатичному фронті. З 24 лютого російському послу Андрію Келіну та іншим російським дипломатам були не раді в парламенті Великої Британії. Тепер заборона на відвідування будівлі парламенту у Вестмінстері для російського посла та дипломатів вийшла офіційно.

Як офіційно акредитованого представника російського уряду, посла не вітатимуть в парламентській будівлі до подальшого повідомлення,

– йдеться у записці до парламентарів від сера Ліндсі Хойла та лорда Макфолла.

Таким чином британці дали зрозуміти росіянам, що їм не раді й ніхто не збирається вести з ними жодних діалогів.

Також лист супроводжувався повідомленням для англійських дипломатів, яких просять утриматися від візитів до Росії або територій, які тимчасово перебувають під контролем Росії, як от Білорусь, Придністров’я в Молдові, Крим, кордон між Вірменією та Азербайджаном, а також тимчасово окупований Донбас України.

Війна Росії з Україною: останні події

Литва заборонила транзит російських товарів у Калінінград, мотивуючи це дотриманням санкцій. У росіян почалася істерика: вони кричать про те, що "знайдуть спосіб розблокування шляху" та почали військові навчання у Калінінградській області. Втім, гра м'язами окупантів навряд чи когось налякає – Литва є членом НАТО, і якщо Кремль наважиться на таку дурість, як силовий прорив, то крах Росії буде просто миттєвим.

Під Ізюмом полягла танкова дивізія окупантів. Ворог кинув у бій 19-річних хлопчаків, яким вдалося стати "хорошими росіянами".

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