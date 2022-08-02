В Мариуполе зафиксировали движение российской техники в сторону Запорожья

Большую колонну российской техники зафиксировали в Мариуполе. Она двигается в сторону Запорожья.

Во вражеской колонне двигается как техника, так и живая сила. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко 1 августа.

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российская колонна двигалась в сторону Запорожья

Фиксируем большое движение военной инженерной техники и живой силы в 14:45 по Никопольскому проспекту в сторону выезда на Запорожье. Основное количество – понтонные переправы. Отметка "V",

– говорится в сообщении.

Посмотреть видео, где видно движение вражеской колонны можно по ссылке

Примечательно, что вчера, 1 августа, Минобороны Британии сообщило, что россияне могут усиливать именно Запорожское направление. По их мнению, оккупанты передислоцируют значительное количество своих сил из северного сектора Донбасса. Очевидно, что процесс уже начался.

Британская разведка говорит, что россия "определила свой Запорожский фронт как уязвимый участок, нуждающийся в усилении".

Вражеская техника ежедневно проходит через Мелитополь

Ежедневно возле Мелитополя и через город проходят три – четыре колонны вражеской техники. 28 июля там была замечена специфическая техника – последняя модификация Бук-М2.

В каждой колонне от 20 до 30 единиц техники. Это разного вида вооружение: от танков до боевых машин десанта и пехоты, бронированное вооружение и пехотные войска. Все идет в сторону Херсона и Крыма.

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