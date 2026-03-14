Россия перебросила на Юг Украины морскую пехоту: что вдруг задумал враг
- Россия перебросила на юг Украины морскую пехоту для участия в штурмовых действиях, в частности на Гуляйпольском направлении.
- Оккупанты также перебрасывают еще 2 группировки морской пехоты, которые после восстановления и пополнения могут быть привлечены к штурмам в апреле.
Россия перебросила на юг Украины морскую пехоту. Она будет участвовать в штурмовых действиях.
В частности, ее заметили недавно на Гуляйпольском направлении. Об этом рассказал представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин в эфире телемарафона 14 марта.
Зачем враг перебрасывает морскую пехоту на Юг?
Волошин рассказал, что речь идет о 40 бригаде Тихоокеанского флота.
Она ранее уже участвовала в штурмовых действиях возле населенных пунктов Варваровка и Прилуки.
"Пытались атаковать наши позиции, однако – неудачно", – отметил Волошин.
Он также сообщил, что оккупанты перебрасывают на южное направление еще 2 группировки морской пехоты. Они после восстановления и пополнения, возможно, будут привлечены к штурмам уже в апреле.
Их перебросят на территорию временно оккупированной Донецкой области. Там они пройдут боевое слаживание, восстановления, пополнения потерь и, вероятно, будут привлечены к проведению штурмовых действий у нас на юге. Это может быть и Гуляйпольское направление, и Александровское направление, и даже Ореховское направление... Говорить, где они, и как – это планы российского генерального штаба,
– отметил спикер.
Он также добавил, что на Гуляйпольском направлении ситуация непростая. Там каждый день бывает до 30 боестолкновений. Россия атакует на нескольких участках, но активно – возле населенных пунктов Железнодорожное, Мирное, Волшебное и тому подобное.
Какова ситуация на фронте?
Сейчас в Купянске есть небольшая российская группировка из 20 оккупантов, которая изолирована и не может получить подкрепление. Об этом 24 Каналу рассказал представитель Группировки объединенных сил Виктор Трегубов, добавив, что на этом направлении россиянам уже ничего не поможет.
А руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко сообщил 24 Каналу, что на Гуляйпольском направлении россияне массово завозят необычные бетонные укрытия. Это может быть сигналом о подготовке к активизации наступательных действий.
Также военные отмечают, что участились ночные атаки дронов на Славянском направлении. Похоже, там Россия тоже готовится к наступлению.