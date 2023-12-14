Россияне жалуются, что ночью дроны атаковали сразу несколько воинских частей под Москвой

В России местные жители посетовали, что неизвестные беспилотники атаковали несколько их воинских частей. Речь идет как минимум о двух частях россиян в Подмосковье.

Кроме того, прилететь могло и по Володарской нефтебазе. Оккупанты писали об атаке дронами ночью против 14 декабря, сообщает ​​24 Канал.

Смотрите также В России перевернулся грузовик, который вез Су-34 на ремонт: остроумное видео

Дроны пытались атаковать воинские части россиян

Во вражеском телеграм-канале написали, что целью неизвестных дронов были воинские части россиян в Алабино и Подольске. По их данным, якобы:

первый дрон летел в сторону Алабино и его сбило российское ПВО ориентировочно в 3:30 в трех километрах от населенного пункта;

через час там снова сбили дрон;

ближе к 5 утра – дрон атаковал воинскую часть в Подольске.

Пострадавших нет,

– заявили оккупанты.

Более того, россияне сообщили, что одной из вероятных целей беспилотников была Володарская нефтебаза в Раменском районе Подмосковья.

"Ночью оттуда была объявлена эвакуация сотрудников", – заявили в телеграм-канале.

Россию атаковали неизвестные беспилотники