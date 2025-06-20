Под ударом 7 регионов, в том числе Москва: россияне снова жалуются из-за атаки дронов

"Добрые" дроны в ночь на 20 июня снова атаковали Россию. Они атаковали 7 регионов, в частности направлялись на Москву.

В целом россияне насчитали более 60 БпЛА. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские власти.

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2 БпЛА летели атаковать Москву

Российское минобороны отчиталось, что с 20:00 19 июня до 7:00 20 июня их "певео" якобы перехватила и уничтожила 61 беспилотник:

22 БПЛА – над Орловской областью,

14 БПЛА – над Курской,

7 БПЛА – над Белгородской,

5 БПЛА – над Воронежской,

3 БПЛА – над Волгоградской,

3 БПЛА – над Ростовской,

3 БПЛА – над Тульской,

3 БПЛА – над Брянской,

1 БПЛА – над Московским регионом.

Об атаке успели отчитаться в Тульской и Воронежской области. Говорят, что якобы повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано, пострадавших – также нет.

️️Тем временем мэр Москвы заявил, что на месте падения обломков БпЛА, который летел на российскую столицу, работают специалисты экстренных служб.

При этом атака продолжается. Уже в 8:07 он писал еще об одном беспилотнике в направлении Москвы. Как обычно пишут россияне, "певео" якобы его сбила.