Орел, Липецк, Воронеж и другие: в нескольких областях России раздаются сирены из-за атаки дронов

В ночь на 10 сентября оккупанты заявили о массированной атаке беспилотников. Тревогу уже объявили в нескольких областях, а местами – раздаются взрывы.

О прилетах уже сообщали в Брянске, где рядом с объектом "Роснефти" вспыхнул пожар. Тревогу из-за угрозы дронов объявили по меньшей мере в 7 регионах, передает 24 Канал.

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Россияне жалуются на массированную атаку дронов

В российских телеграм-каналах так называемые "военкоры" бьют тревогу из-за "массированной атаки дронов". Сначала оккупанты заявляли, что под угрозой Белгородская, Курская, Орловская, Воронежская, Тульская, Калужская области и Краснодарский край России. Также предупреждали "военкоры" и жителей Смоленской, Тульской и даже Московской областей.



Россияне предупреждают о дронах / Скриншот из сети

Сейчас тревога объявлена в Липецкой области. Там ночью прозвучали сирены, ведь в регионе существует угроза атаки БПЛА.

Тревога в Липецке: смотрите видео

Пролет дронов уже зафиксировали в Орловской области. Россиянин в сети был настолько поражен пролетом беспилотника, что опубликовал в сети эмоциональное видео. На кадрах слышно, что дрон даже не пытались сбить, и он продолжил лететь в неизвестном направлении.

Дрон в Орловской области: смотрите видео

Тревогу из-за атаки дронов объявили и в Воронежской и Белгородской областях.

Более того, российское минобороны уже "отчитывается" о якобы "сбитых" беспилотниках. Оккупантам в Брянской области уже привиделось, что "пэ-вэ-о" якобы "уничтожила" за час 21 дрон.