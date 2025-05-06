Россияне жалуются на атаку дронов: БПЛА летели на Москву, аэропорты в областях остановили работу

Днем 6 мая россияне начали жаловаться на атаку дронов. В частности, неспокойно было в нескольких регионах страны-агрессора.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на российские паблики.

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Дроны атакуют Россию

Российские телеграмм-каналы пишут об атаке дронов в нескольких областях. Так, они заявляют, что БпЛА были зафиксированы над Орловской областью. Вскоре там писали, что над регионом фиксируют не менее 4 дронов.

Россияне жалуются на дроны в Орловской области: смотрите видео

Также российские паблики писали о том, что 5 дронов двигались в сторону Липецка. Там заявляли, что дроны пролетают через Елец и Елецкий район.

Кроме этого, и жители российской столицы жаловались на атаку БпЛА. "Силами ПВО Минобороны отражена атака двух беспилотников, которые летели на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", – писал мэр Москвы Сергей Собянин.

В это время жители Подмосковья сообщают об атаках беспилотников.

Российские СМИ также пишут, что аэропорты нескольких городов приостановили полеты на фоне атак дронов. Рейсы перенаправляют. Так, указывается, что росавиация ввела ограничения на работу Жуковского, а также аэропортов Нижнего Новгорода, Калуги, Тамбова и Ярославля. Они не принимают и не отправляют рейсы.

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 18:19 по московскому времени введены также в аэропортах Внуково и Домодедово.

Добавим, что российские паблики со ссылкой на их минобороны пишут, что "пе-ве-о" с 17:21 до 18:40 якобы уничтожила и перехватила 13 БпЛА самолетного типа.

Над Калужской областью – 7, над Тульской – 4 и еще 2 – над Московским регионом.