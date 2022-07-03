Будут передавать голубями: Россию и Беларусь исключат из ассоциации почтовых операторов

Цивилизованный мир продолжает поддерживать Украину перед лицом неоправданной кровавой российской агрессии. Очередной удар был нанесен по русской и белорусской почте.

Это первый прецедент в истории существования PostEur

В Укрпочте сообщили, что членские права почты России и Беларуси приостановлены в Ассоциации Европейских государственных почтовых операторов PostEurop. Это первый прецедент в истории существования PostEur.

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В Укрпочте отметили, что членские права почты России и Белоруссии приостановлены на неопределенный срок. Сообщается, что совет директоров Ассоциации специально внес изменения в свой Устав, чтобы наложить ограничения на Россию и Белоруссию.

Приостановление членства в Ассоциации означает, что почты России и Беларуси упускают возможность участвовать в цивилизованном развитии почтовой отрасли. А это точно повлияет на их отношения с другими почтами мира,

– говорится в сообщении Укрпочты.

Россия теряет связь с цивилизованным миром

Страны Запада вводят санкции в отношении России за военную агрессию против Украины. Также под санкциями оказалась Беларусь, в которой диктаторский режим самопровозглашенного президента Александра Лукашенко поддерживает Россию.

Европейский Союз и США одобрили ряд болезненных санкций против России, включающих запрет на экспорт российского золота и угля и частичное нефтяное эмбарго.

28 июня Соединенные Штаты Америки ввели новый пакет ограничений против России за военное вторжение в Украину. Под санкциями оказалась корпорация "Ростех", частные военные компании и коллаборанты.

Едва ли не самым важным стало то, что США запретили экспорт российского золота. Как отметили в Минфине США, золото является крупнейшим экспортным товаром России, за исключением энергоносителей.

Также запрет на русское золото ввели Канада и Япония. Идентичный шаг готовят в Европейском Союзе.

Из-за агрессии против Украины рынок России покидают крупные компании. Недавно рынок страны-агрессора решил покинуть крупнейший в мире производитель алкогольных напитков Diageo. Кроме того, американский производитель графических процессоров, видеоадаптеров и программного обеспечения NVIDIA приостановил продажу новых лицензий российским компаниям.

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