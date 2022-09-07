Украина продолжит требовать признания россии страной-спонсором терроризма, вопреки словам США

Украина и в дальнейшем будет требовать, чтобы россию признали страной – спонсором терроризма. Дмитрий Кулеба убежден, что США и дальше будет работать в этом направлении.

Президент США Джо Байден заявил, что россия не должна признаваться спонсором терроризма. Но в эфире телемарафона глава МИД Дмитрий Кулеба сказал, что Украина продолжит требовать, чтобы страна-агрессорка получила этот статус, сообщает 24 канал.

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США может изменить свое решение

Дмитрий Кулеба напомнил, что начиная с 24 февраля Украине отказывали в просьбах по оружию и санкциям не единожды, но впоследствии решения все же менялись. Украина продолжит настаивать на том, что россия – страна-террористка.

Мы требовали, требуем и будем требовать признания россии государством-спонсором терроризма. То, что сейчас администрация Байдена не готова принять такое решение, не означает, что оно никогда не может быть принято. Мы будем работать над тем, чтобы россию признали тем, кем на самом деле она является,

– сказал Кулеба.

Он подчеркнул, что "мы не отступим и будем настаивать на своем, потому что это было бы действительно правильным решением".

"Одно другому не мешает": Кулеба вспомнил Иран

В Белом доме боятся, что внесение россии в список государств-спонсоров терроризма может иметь непредвиденные последствия для Украины и задержать экспорт продовольствия. Мол, "с террористами переговоры не ведут", а рано или поздно Украине придется сесть за стол переговоров с россией.

Однако украинский министр иностранных дел вспомнил Иран, который находится в списке государств-террористов, но с ним ведут переговоры как США, так и ЕС. Так что "одному другому не мешает", как сказал Кулеба.

В Белом доме ранее заявили, что решение о непризнании россии спонсоркой терроризма является окончательным.

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