Россию не пропустят вне очереди, – Мусиенко о том, почему Кремль не обойдет санкции из-за Китая

Россияне могут договориться с некоторыми китайскими предприятиями о поставках полупроводников. Поскольку раньше они привозили их из Соединенных Штатов Америки, которым принадлежит 49% полупроводников.

Об этом в эфире 24 канала сказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он отметил, что Россия пытается сейчас наладить сотрудничество с Китаем.

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"Вопрос даже в том, что если доля какого-то десятого процента есть по технологии США, то запретят продавать. Не так просто, потому что за полупроводниками очереди. Если России в этой очереди не было, а стоят другие компании, пусть для гражданских технологий или крупных корпораций, то с какой стати Россию должны вне очереди пускать", – сказал Мусиенко.

Два обстоятельства, почему у Кремля не выходит

По словам эксперта, есть 2 обстоятельства, почему Россия не может договориться с Китаем об обходе санкций. Во-первых, потому что у Китая действительно много заказов, и они не успевают все выполнить.

Во-вторых, американцы и китайцы сотрудничают по некоторым направлениям. И там есть американские технологии. И Китай взвешивает чашу весов, что он от этого получит. Конечно, получит минусы, потому что очередь гораздо больше из других секторов,

– сказал Мусиенко.

Он добавил – даже если России удастся обойти санкции, а такие риски действительно есть, то на это нужно год или полтора, а может и два. Мусиенко подчеркнул, что это не те технологии, которые можно просто купить.

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