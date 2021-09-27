Россию нужно выдворить из Совета Европы, – вице-президент ПАСЕ

Россию необходимо исключить из состава Парламентской ассамблеи Совета Европы. Поскольку страна-агрессор нарушает основные ценности и принципы этой международной организации.

Соответствующее заявление во время выступления в Страсбурге 27 сентября сделал вице-президент ПАСЕ, народный депутат от "Слуги народа" Александр Мережко.

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"Россия открыто заявляет, что у нее нет никакого намерения осуществлять резолюции по ситуации в Крыму. Наоборот, РФ использует свою машину массовой пропаганды, чтобы создать иллюзию благосостояния в Крыму", – сказал он.

Поведение России никоим образом не может соответствовать ценностям и принципам, на которых строится наша организация. Вывод очень прост – РФ нужно выдворить из Совета Европы,

– подчеркнул вице-президент ПАСЕ.

В то же время Александр Мережко отметил, что ситуация с правами человека существенно ухудшилась в России и на оккупированных территориях. В частности, были задержаны крымские татары и активисты, некоторые из них стали объектами пыток.

России нет на сессии ПАСЕ

Российская делегация не приехала на осеннюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы из-за карантинных ограничений.

В частности, Франция не признает российскую вакцину "Спутник V" в связи с этим ограничила российских депутатов в передвижениях.

Страна-агрессор вынуждена следить за работой ПАСЕ дистанционно.

В Страсбурге 27 сентября открылась осенняя и завершающая в 2021 сессия ПАСЕ. Она продлится до 30 сентября, сосредоточится на праве на здоровую окружающую среду, вопросах, связанных с изменением климата и миграции.