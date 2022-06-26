Россию отделяют от дефолта считанные часы, хоть там это и отрицают, – Bloomberg

Уже завтра, 27 июня, Россия может потерпеть крах на международной арене. Хотя сами россияне пытаются это отрицать, но до их дефолта, возможно, осталось несколько часов.

Россияне очень близки к тому, чтобы окончательно стать международным изгнанником. Уже за несколько часов Россия может испытать дефолт, хотя и не будет делать заявлений по этому поводу.

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До дефолта России остались считанные часы

Как сообщает Bloomberg, сегодня вечером истекает льготный период для выплат по пропущенным платежам по облигациям на сумму около 100 миллионов долларов. Если в ближайшие часы инвесторы не получат своих средств, Россия будет вынуждена смириться с дефолтом.

Россия не собирается признавать дефолт и оспаривает всю информацию о невозможности заплатить инвесторам. Впрочем, роль здесь играет поступление платежей на счета инвесторов, а не фантазия россиян.

С наступлением дефолта Россия сможет забыть о глобальной финансовой деятельности. Это яркий пример того, как санкции партнеров Украины бьют по экономике врага.

В начале 2022 года оккупанты уже были близки к дефолту, но тогда им удалось спастись благодаря другим способам оплаты. Впоследствии США и Европа нашли лазейку в санкциях, которой воспользовались россияне и заблокировали ее. Это произошло в мае – аккурат за несколько дней до выплаты 100 миллионов долларов. США закрыли возможность американским инвесторам получать деньги от россиян по суверенным облигациям, а другой лазейки оккупантам найти так и не удалось.

Вопрос, который будет дальше, открыт, ведь это уникальный случай, когда заемщик имеет ресурсы для выплаты, но не может его провести.

Санкции против России: последние новости

США пытаются убедить Турцию поддержать антироссийские санкции. Министр финансов США Уолли Адаем ездил в Анкару и убеждал местных чиновников стать на сторону цивилизованного мира в борьбе с агрессией России.

Спикер парламента Молдовы Игорь Гросу сообщил, что его страна присоединится к санкциям против России. На такой шаг Молдова решила пойти из-за угроз оккупантов.

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