Этого уже не избежать, – экс-министр спрогнозировал неутешительный сценарий для Путина

Ситуация в России складывается такая, что Кремлю придется находить пути для того, чтобы хотя бы временно остановить войну в Украине. В противном случае страну-агрессора ожидают печальные перспективы.

Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, объяснив, что Владимира Путина сейчас постигли две ключевые проблемы. Поэтому для него остается единственный сценарий развития дальнейших событий.

Куда движется российская экономика?

Огрызко отметил, что российская экономика движется к своему финалу, и это заставляет Кремль и в частности Путина задуматься о перспективах.

На сегодня главный сценарий для Путина – это попытаться избежать того, что уже не избежать, – краха российской экономики,

– подчеркнул он.

Глава Кремля, по мнению экс-главы МИД Украины, не случайно почти каждые две недели собирается со своими экономическими советниками. Они встречаются не для того, чтобы обсудить то, что их экономика процветает, а как раз наоборот – что она падает. Путин задает им вопрос, мол, "что же вы мне не говорили, что такая ситуация".

Кроме того, у России возникают проблемы с пополнением армии. Уже пошли разнарядки по всей стране, что руководитель каждого предприятия должен отправить в российскую армию своих работников. Это вызывает дополнительные проблемы и свидетельствует о том, что российская хваленая кампания по подписанию контрактов, накрывается медным тазом. Потому что в российскую армию уже не хотят идти даже за деньги,

– отметил Владимир Огрызко.

Поэтому Россию ожидает, по мнению экс-главы МИД, дефицит военных на фронте. А когда будет реализован план министра обороны Украины Михаила Федорова по ликвидации в месяц 50 тысяч оккупантов, тогда россиянам уже в 2026 году не будет чем и кем воевать. С одной стороны не будет денег на войну, а с другой – желающих идти в ряды российской армии.

Стоит знать. Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко сообщил, что Владимир Путин на сегодня рассматривает три возможных сценария дальнейших действий относительно войны в Украине. Первый базовый сценарий предусматривает продолжение войны до 2028 года и, вероятно, частичную мобилизацию. Второй сценарий – прекращение огня и замораживание войны. Параллельно будет формироваться нарратив, что, мол, в остановке войны виноват не Путин, а генералы. И третий сценарий – продолжение боевых действий в Украине с одновременным развертыванием гибридной войны с НАТО примерно в 2028 году, в частности против стран Балтии.

В то же время проведение всеобщей мобилизации в России, по мнению Огрызко, сегодня выглядит нереалистичным. Кремль, учитывая состояние российской экономики, не вытянет ее, ведь нужно большое количество мобилизованных научить, экипировать, содержать.

Поэтому, резюмировал он, сегодня Путин сидит у разбитого корыта и думает о том, или прекратить войну и под каким предлогом, или окончательно похоронить Россию, потому что она движется в этом направлении.

