В Россию прибыли 300 сирийских наемников, готовятся воевать с Украиной, – СМИ
Источник:The New York Times
В Россию приехал первый контингент сирийских наемников. Будут готовиться к войне с Украиной.
Приехали около 300 солдат из дивизии сирийской армии, сотрудничавшей с военными РФ во время кампании Кремля в Сирии.
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Идут на войну за деньги
Российские вербовщики в Сирии составляют "списки тысяч заинтересованных кандидатов". Наемникам обещают небоевую работу: охрану складов или нефтяных баз.
После многолетней войны Сирии был нанесен существенный ущерб экономике. Поэтому местные, отчаявшись найти работу, идут воевать в Ливию, Центральноафриканскую Республику, Азербайджан, а теперь и на войну России против Украины.
Правозащитники говорят, что в целом мотивацией являются деньги.
Кстати, Россияне жалуются на обеспечение своей армии, а украинскую восхваляют: