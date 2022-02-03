Россию выгоняют из Европы: Кремль истерически ищет выход из ловушки
Источник:WTF на 24 канале
Россия всячески пытается остановить все попытки Запада укрепиться. И, что важно, Кремль всячески пытается сделать вид, что идет по пути деэскалации.
Запад не просто ставит Кремль на место, но и пытается окончательно вытеснить его из Европы. Накануне прошло экстренное заседание Совбеза ООН по вопросам российской агрессии, которое инициировали США.
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Кремль хотел выставить Украину в невыгодном свете
Во время заседания Россия всячески пыталась манипулировать фактами. Например, российский представитель несколько раз озвучивал тезис о том, что Россия не собирается вторгаться в Украину.
Кроме того, Кремль пытался выставить Украину в невыгодном свете, мол, НАТО не стоит принимать в свои ряды нашу страну, так как она "будет в Альянсе бесполезной".
На что россияне получили жесткий ответ, типа "вам же уже не раз заявили – вопрос невступления Украины в НАТО с Москвой не обсуждается. Точка".
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В итоге представитель Украины при ООН Сергей Кислица заверил мировое сообщество в том, что Украина точно не собирается нападать на Россию, как о том кричат в Кремле.
Он потребовал от России отвести свои войска от украинской границы, ведь никакие слова о том, что якобы Кремлю не нужна война с Украиной, не могут служить доказательством его реальных намерений.
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После этого московский представитель попытался выставить нынешний кризис как прямой конфликт между США и Россией, мол, не о какой Украине речи не идет.
Якобы не российские войска на украинской границе, а Вашингтон провоцирует войну. Но и эту манипуляцию быстро осадила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.
Россия не намерена решать конфликт мирным путем
После такого жесткого ответа постпред России при ООН демонстративно покинул зал заседания. Видимо ответить на правду ему уже было нечего.
В украинском МИДе уже осудили такой поступок и заявили, что это акт неуважения ко всем участникам ООН, а также демонстрация того, что Кремль не намерен решать конфликт мирным путем.
Но логика у такого поведения кремлевских чиновников, конечно же, есть – Россию попросту выгоняют из Европы и сделать с этим Путин уже ничего не может. По сути, тот хаос который он сам же запустил, сработал против него же.
У Путина отбирают главный козырь
Ни для кого не секрет, что все требования Путина по так называемым гарантиям безопасности на Западе получили решительное "нет". Но ведь на этом, те же США и НАТО, не остановились и продолжили давление на Кремль.
Например, а Киеве приземлился уже шестой за месяц американский самолет с оружием на борту. В общей сложности в последние дни Украина получила от США 500 тонн военной помощи. В Пентагоне отметили, что это далеко не последний борт с военной помощью и она продолжится несмотря ни на что.
Требования Путина на Западе получили решительное "нет" / Фото Getty Images
Польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что Польша передаст Украине большое количество боеприпасов, ПЗРК Grom и различные типы беспилотников. И это будет лишь начало оборонной помощи от Польши.
Кроме того, у Путина прямо сейчас отбирают его главный козырь против Европы – это поставки газа.
Дело в том, что накануне глава европейской дипломатии Жозеп Борель заявил, что Европа обойдется и без российского газа, если вдруг Путину вздумается напасть на Украину и сократить или вообще прекратить поставки газа в Европу.
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И это не пустые слова Бореля, ведь в последние дни США активно работали с Катаром и Азербайджаном, чтобы те гарантировали поставки таких объемов газа в Европу, которые бы полностью покрыли огромные объемы поставок газа из России.
Обе страны на это согласны, более того Азербайджан уже увеличил объемы поставок, понемногу вытесняя "Газпром".
Катар будет вытеснять Россию.
С Катаром вообще развивается интереснейшая история. Эта страна давно пыталась пробиться на европейский рынок, и вот при посредничестве США она может фактически залить всю Европу газом.
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Официально Катар готов поставлять голубое топливо в случае агрессии Путина, но неофициально Катар будет заходить на рынок, даже если Путин успокоится. То есть назад пути нет – Катар будет вытеснять Россию.
И чтобы закрепить договоренности и обезопасить Катар от вероятных нападок России, Байден, во время встречи с эмиром Катара в Вашингтоне, сделал сенсационное заявление – Госдеп готовится к объявлению Катара союзником США вне НАТО.
Это позволит Катару чувствовать себя уверенно в вопросах личной безопасности. На данный момент привилегиями такого статуса пользуются всего 16 стран мира.
Украина не останется без газа
Не стоит забывать и о том, что Германия заявила, что "Северный поток-2" не будет сертифицирован минимум до июня. Как вы понимаете, положение "Газпрома" оказалось не самым завидным.
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А тут еще и партия канцлера Германии Олафа Шольца выступила с окончательной позицией относительно российской агрессии против Украины – немцы выступают за дипломатию, но четко закрепляют положение – агрессор – это Россия.
Санкции, в случае вторжения, могут задеть любые сферы, в том числе и "СП2". А тут, как назло, еще и Франция заговорила о санкциях против российской трубы.
Еще и Украина нанесла удар – Киев впервые в истории запустил физические поставки газа из Венгрии. Накануне такой же реверс был запущен из Словакии. Это значит, что в случае если "Газпром" перекроет свой газовый вентиль, Украина точно не останется без газа.
И вот как вы думаете – что сделал гордый Кремль, который еще вчера манипулировал европейским газовым рынком? Пошел на попятную.
Оказалось, что российский "Газпром" неожиданно вдвое увеличил объемы прокачки газа через украинскую ГТС – если в январе объемы прокачки в среднем составляли 54 миллиона кубов в сутки, то уже на февраль "Газпром" бронирует 108 миллионов кубов в сутки.
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С чего вдруг такая уступчивость России
Всё просто – Путина прижимают по всем фронтам и он всячески пытается хоть как-то остановить ту лавину, которая обрушилась на него с Запада, отсюда и:
- завершение учений на украинской границе и в Черном море;
- заявления о том, что он якобы не хочет войны;
- увеличение поставок газа.
Дошло до того, что в Кремле уже откровенно паникуют и начинают путаться в своих же показаниях. Накануне в Вашингтоне заявили, что Госдеп получил письменный ответ от России, уже на требования и предложения США.
Деталей раскрывать не стали, так как в ближайшее время должна пройти еще одна встреча Энтони Блинкена и Сергея Лаврова, мол, там все и обсудим.
И тут в Кремле начали путаться – сначала заявили, что никакого ответа не давали, потом – что давали, но это не тот ответ, а другой – еще готовится.
Поэтому очевидно, что Запад загнал Кремль в ловушку и тот истерично ищет из нее выход. Но для Запада главное ни в коем случае не вестись на якобы мирную риторику России, важно додавить Путина до конца.