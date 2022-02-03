Запад не просто ставит Кремль на место, но и пытается окончательно вытеснить его из Европы. Накануне прошло экстренное заседание Совбеза ООН по вопросам российской агрессии, которое инициировали США.

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Кремль хотел выставить Украину в невыгодном свете

Во время заседания Россия всячески пыталась манипулировать фактами. Например, российский представитель несколько раз озвучивал тезис о том, что Россия не собирается вторгаться в Украину.

Кроме того, Кремль пытался выставить Украину в невыгодном свете, мол, НАТО не стоит принимать в свои ряды нашу страну, так как она "будет в Альянсе бесполезной".

На что россияне получили жесткий ответ, типа "вам же уже не раз заявили – вопрос невступления Украины в НАТО с Москвой не обсуждается. Точка".

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В итоге представитель Украины при ООН Сергей Кислица заверил мировое сообщество в том, что Украина точно не собирается нападать на Россию, как о том кричат в Кремле.

Он потребовал от России отвести свои войска от украинской границы, ведь никакие слова о том, что якобы Кремлю не нужна война с Украиной, не могут служить доказательством его реальных намерений.

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После этого московский представитель попытался выставить нынешний кризис как прямой конфликт между США и Россией, мол, не о какой Украине речи не идет.

Якобы не российские войска на украинской границе, а Вашингтон провоцирует войну. Но и эту манипуляцию быстро осадила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

Россия не намерена решать конфликт мирным путем

После такого жесткого ответа постпред России при ООН демонстративно покинул зал заседания. Видимо ответить на правду ему уже было нечего.

В украинском МИДе уже осудили такой поступок и заявили, что это акт неуважения ко всем участникам ООН, а также демонстрация того, что Кремль не намерен решать конфликт мирным путем.

Но логика у такого поведения кремлевских чиновников, конечно же, есть – Россию попросту выгоняют из Европы и сделать с этим Путин уже ничего не может. По сути, тот хаос который он сам же запустил, сработал против него же.

У Путина отбирают главный козырь

Ни для кого не секрет, что все требования Путина по так называемым гарантиям безопасности на Западе получили решительное "нет". Но ведь на этом, те же США и НАТО, не остановились и продолжили давление на Кремль.

Например, а Киеве приземлился уже шестой за месяц американский самолет с оружием на борту. В общей сложности в последние дни Украина получила от США 500 тонн военной помощи. В Пентагоне отметили, что это далеко не последний борт с военной помощью и она продолжится несмотря ни на что.



Требования Путина на Западе получили решительное "нет" / Фото Getty Images

Польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что Польша передаст Украине большое количество боеприпасов, ПЗРК Grom и различные типы беспилотников. И это будет лишь начало оборонной помощи от Польши.

Кроме того, у Путина прямо сейчас отбирают его главный козырь против Европы – это поставки газа.

Дело в том, что накануне глава европейской дипломатии Жозеп Борель заявил, что Европа обойдется и без российского газа, если вдруг Путину вздумается напасть на Украину и сократить или вообще прекратить поставки газа в Европу.

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И это не пустые слова Бореля, ведь в последние дни США активно работали с Катаром и Азербайджаном, чтобы те гарантировали поставки таких объемов газа в Европу, которые бы полностью покрыли огромные объемы поставок газа из России.

Обе страны на это согласны, более того Азербайджан уже увеличил объемы поставок, понемногу вытесняя "Газпром".

Катар будет вытеснять Россию.

С Катаром вообще развивается интереснейшая история. Эта страна давно пыталась пробиться на европейский рынок, и вот при посредничестве США она может фактически залить всю Европу газом.

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Официально Катар готов поставлять голубое топливо в случае агрессии Путина, но неофициально Катар будет заходить на рынок, даже если Путин успокоится. То есть назад пути нет – Катар будет вытеснять Россию.

И чтобы закрепить договоренности и обезопасить Катар от вероятных нападок России, Байден, во время встречи с эмиром Катара в Вашингтоне, сделал сенсационное заявление – Госдеп готовится к объявлению Катара союзником США вне НАТО.

Это позволит Катару чувствовать себя уверенно в вопросах личной безопасности. На данный момент привилегиями такого статуса пользуются всего 16 стран мира.

Украина не останется без газа

Не стоит забывать и о том, что Германия заявила, что "Северный поток-2" не будет сертифицирован минимум до июня. Как вы понимаете, положение "Газпрома" оказалось не самым завидным.

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А тут еще и партия канцлера Германии Олафа Шольца выступила с окончательной позицией относительно российской агрессии против Украины – немцы выступают за дипломатию, но четко закрепляют положение – агрессор – это Россия.

Санкции, в случае вторжения, могут задеть любые сферы, в том числе и "СП2". А тут, как назло, еще и Франция заговорила о санкциях против российской трубы.

Еще и Украина нанесла удар – Киев впервые в истории запустил физические поставки газа из Венгрии. Накануне такой же реверс был запущен из Словакии. Это значит, что в случае если "Газпром" перекроет свой газовый вентиль, Украина точно не останется без газа.

И вот как вы думаете – что сделал гордый Кремль, который еще вчера манипулировал европейским газовым рынком? Пошел на попятную.

Оказалось, что российский "Газпром" неожиданно вдвое увеличил объемы прокачки газа через украинскую ГТС – если в январе объемы прокачки в среднем составляли 54 миллиона кубов в сутки, то уже на февраль "Газпром" бронирует 108 миллионов кубов в сутки.

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С чего вдруг такая уступчивость России

Всё просто – Путина прижимают по всем фронтам и он всячески пытается хоть как-то остановить ту лавину, которая обрушилась на него с Запада, отсюда и:

завершение учений на украинской границе и в Черном море;

заявления о том, что он якобы не хочет войны;

увеличение поставок газа.

Дошло до того, что в Кремле уже откровенно паникуют и начинают путаться в своих же показаниях. Накануне в Вашингтоне заявили, что Госдеп получил письменный ответ от России, уже на требования и предложения США.

Деталей раскрывать не стали, так как в ближайшее время должна пройти еще одна встреча Энтони Блинкена и Сергея Лаврова, мол, там все и обсудим.

И тут в Кремле начали путаться – сначала заявили, что никакого ответа не давали, потом – что давали, но это не тот ответ, а другой – еще готовится.

Поэтому очевидно, что Запад загнал Кремль в ловушку и тот истерично ищет из нее выход. Но для Запада главное ни в коем случае не вестись на якобы мирную риторику России, важно додавить Путина до конца.