Россию загнали в тупик, – "слуга" предположил, какие козыри Запада в противостоянии Кремлю
Информационные спецоперации могут помочь предотвратить планы России по вторжению. Сейчас в Кремле, вероятно, обескуражены.
Об этом в эфире 24 канала рассказал народный депутат от "Слуги народа" Егор Чернев. По его мнению, неопределенность России может дать Украине время на подготовку.
Обратите внимание США намеренно докладывали о тревожных сценариях эскалации, чтобы сдержать Россию, – CNN
"Мы видим, что сегодня Россию загнали в тупик. Она находится в неопределенном положении", – сказал Егор Чернев.
Среди военной элиты России – паника
Нардеп отметил, вероятно, Кремль и собственно Владимир Путин думали, что достаточно будет исключительно поставить ультиматум Западу и он, как в 2014 году, максимум будет "очень обеспокоенным" и сядет за стол переговоров и даст то, что хотела Россия.
Однако после того, как Запад отверг ультиматумы России, в Кремле начали искать способ, как выйти из этой ситуации. Сложно спрогнозировать, какими будут дальнейшие шаги России, сказал Чернев, однако у Запада есть свои козыри.
"Выбивая козыри заявлениями о том, что США знают о планах Кремля, их секретные материалы, обнародуют такие материалы – сеют панику и внутри военной элиты России. Поэтому они сейчас несколько обескуражены", – отметил народный депутат.Заметьте! Спецслужбы пытались сорвать планы Кремля. Совет национальной безопасности Соединенных Штатов и разведка намеренно придавали Белому дому тревожные сценарии эскалации России против Украины.
Егор Чернев о планах России: смотрите видео
Вероятное вторжение России: последние новости
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