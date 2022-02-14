Про це в ефірі 24 каналу розповів народний депутат від "Слуги народу" Єгор Чернєв. На його думку, невизначеність Росії може дати Україні час на підготовку.

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"Ми бачимо, що сьогодні Росію загнали у глухий кут. Вона перебуває у невизначеному становищі", – сказав Єгор Чернєв.

Серед військової еліти Росії – паніка

Нардеп зазначив, ймовірно, Кремль та власне Володимир Путін думали, що достатньо буде виключно поставити ультиматум Заходу і він, як у 2014 році, максимум буде "дуже занепокоєним" та сяде за стіл переговорів й дасть те, що хотіла Росія.

Проте після того, як Захід відкинув ультиматуми Росії, у Кремлі почали шукати спосіб, як вийти з цієї ситуації. Складно спрогнозувати, якими будуть подальші кроки Росії, сказав Чернєв, проте у Заходу є свої козирі.

"Вибиваючи козирі заявами про те, що США знають про плани Кремля, їхні секретні матеріали, оприлюднюють такі матеріали – сіють паніку й всередині військової еліти Росії. Тому вони зараз дещо збентежені", – зазначив народний депутат.

Зауважте! Спецслужби намагалися зірвати плани Кремля. Рада національної безпеки Сполучених Штатів та розвідка навмисно надавали Білому дому тривожні сценарії ескалації Росії проти України.

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