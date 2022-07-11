В россии из-за ураганов погибли 2 человека, а 18 – пострадали, ненастье продолжается

От сильной непогоды в россии страдает уже не только Москва, но и другие регионы. Экстремальная погода накрыла разные части государства-агрессора.

Так, в Москве от непогоды и падения деревьев погибли уже 2 человека, а еще 18 человек получили травмы. Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Актуально В Москве царит непогода, есть жертвы: столицу страны-агрессорки накрыл мощный ураган

Накануне было известно только об одном погибшем мужчине. Его довольно иронично придавило деревом на Украинском бульваре у набережной имени Тараса Шевченко.

Где еще в россии царит непогода

Дожди решили не останавливаться только на Москве и накрыли другие регионы России. Так, из-за сильных осадков в Якутии разлились 2 реки. Два села Верхоянского района, где живут около 600 человек, оказались в воде. Дождь залил дворы, дома и дороги. 120 местных жителей уже эвакуировали.

Далее паводок может распространиться еще на 5 населенных пунктов.

На видео с места происшествия видно, что течение такое сильное, что подхватило даже чей-то дом. Теперь он плавает по реке.

Смотрите видео, как течение снесло дом:

Все "плывет" и в Красноярском крае. В курортном городе Сочи поднялся уровень воды в реке Восточный Дагомыс. Там всего за час выпало 86 миллиметров осадков. В городе уже объявили штормовое предупреждение и развернули оперативный штаб.

Заметим, что никто из местных жителей или туристов не пострадал. Однако улицы превратились в настоящие реки, а машины находятся по окна в воде.

Сильный дождь затопил Сочи: видео

Москву заливает еще с 7 июля. Ранее молния попала в храм российской православной церкви. В сети опубликовали видео, как из купола церкви вздымается дым.