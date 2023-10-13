Офицер ВСУ Тарас Березовец сказал 24 Каналу о том, что трудно представить, что может спровоцировать внутри России катастрофические процессы. Ведь это страна с непредсказуемым прошлым.

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Преемник Путина будет избавляться от его наследства

Россияне очень любят переписывать собственную историю в угоду тому, кто пришел к власти. Поэтому можно только представить, какими словами будут описывать эпоху правления Владимира Путина его преемники.

"Тем более, кто бы ни пришел к власти в России, он в любом случае будет избавляться от наследия Путина. А он войдет в историю как трагическая фигура для россиян. Путин же закончит амбиции России вернуться к статусу сверхдержавы. И в конце концов при своей жизни или после смерти приведет к распаду этого государства и к гражданской войне", – подчеркнул Березовец.

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Все может развалиться

В то же время горизонт прогнозов катастрофических процессов в России достаточно сложен для предвидения.

В этом смысле стоит упомянуть июль 1991 года, когда тогдашний президент США Джордж Буш-старший выступал в Верховном Совете УССР и категорически призывал удержаться "самоубийственного национализма" в угоду тогдашнему президенту СССР Михаилу Горбачеву, которого Белый дом тогда всячески поддерживал. А в августе после путча Советский Союз де-факто прекратил свое существование.

"Поэтому в России сегодня все может выглядеть стабильно и предсказуемо, но потом случается мятеж Евгения Пригожина. Кто мог его предвидеть? Пожалуй, только спецслужбы, которые имели доступ. И это демонстрирует всю гниль этой страны, а также то, что в России все может развалиться за считанные дни", – отметил Тарас Березовец.

Обратите внимание! В своем заявлении Парламентская ассамблея Совета Европы признала, что Владимир Путин является диктатором. Такие выводы Комитет ПАСЕ по юридическим вопросам и правам человека сделал из-за обеспокоенности законностью поправок к конституции России, которые были внесены в 2020 году. Согласно им, Путин сможет остаться во главе России до 2036 года.

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