Офіцер ЗСУ Тарас Березовець сказав 24 Каналу про те, що важко уявити, що саме може спровокувати всередині Росії катастрофічні процеси. Адже вона є країною з непередбачуваним минулим.

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Наступник Путіна позбуватиметься його спадку

Росіяни дуже люблять переписувати власну історію на догоду тому, хто прийшов до влади. А тому можна тільки уявити, якими словами будуть описувати епоху правління Владіміра Путіна його наступники.

"Тим більш, хто б не прийшов до влади в Росії, він у будь-якому випадку буде позбуватися спадку Путіна. А він увійде в історію як трагічна фігура для росіян. Адже Путін закінчить амбіції Росії повернутися до статусу наддержави. І врешті решт за свого життя або після смерті призведе до розпаду цієї держави та до громадянської війни", – наголосив Березовець.

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Все може розвалитись

Водночас горизонт прогнозів щодо катастрофічних процесів в Росії достатньо складний для передбачування.

В цьому сенсі варто згадати липень 1991 року, коли тодішній президент США Джордж Буш-старший виступав у Верховній Раді УРСР та категорично закликав утриматися "самовбивчого націоналізму" на догоду тодішньому президенту СРСР Михайлу Горбачову, якого Білий дім тоді всіляко підтримував. А в серпні після путчу Радянський Союз де факто припинив своє існування.

"Тому в Росії сьогодні все може виглядати стабільно та передбачувано, але потім трапляється заколот Євгенія Пригожина. Хто міг його передбачити? Мабуть, тільки спецслужби, які мали доступ. І це демонструє всю гнилість цієї країни, а також те, що в Росії все може розвалитись за лічені дні", – відзначив Тарас Березовець.

Зверніть увагу! У своїй заяві Парламентська асамблея Ради Європи визнала, що Владімір Путін є диктатором. Такі висновки Комітет ПАРЄ з юридичних питань і прав людини зробив через стурбованість щодо законності поправок до конституції Росії, які були внесені у 2020 році. Відповідно до них Путін зможе залишитись на чолі Росії до 2036 року.

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