Мощный кризис и нехватка денег на войну: какие санкции вскоре ощутимо ударят по России
Введенные Западом санкции против России оказывают влияние на ее экономику и уровень жизни населения. Вскоре Москва начнет терять нефтедоллары и наступит бюджетный кризис и, соответственно, у оккупантов возникнут проблемы с финансированием войны.
Об этом 24 Каналу сказал политолог, социолог из Германии Игорь Эйдман. По его словам, катастрофа для России станет неизбежной уже в этом году и связана она, прежде всего, с санкциями против энергоносителей.
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Какие санкции болезненно ударят по России
Эйдман отметил, что вскоре вступают в силу новые санкции против России, согласно которым Евросоюз и страны G7 отказываются с 5 февраля покупать нефтепродукты у страны-агрессора. Это станет очередным ударом по ее бюджету после того, как в декабре были введены санкции в отношении российской нефти.
До этого, правда, еще россияне сами выстрел в ногу сделали, фактически отказались поставлять газ на европейский, прежде всего немецкий рынок,
– заявил политолог.
То есть, по его словам, эти удары по российской экономике и бюджету намного сильнее и важнее тех, которые были сделаны сразу после полномасштабного вторжения России в Украину. Те санкции не были катастрофическими, а лишь несколько ухудшили уровень жизни россиян.
Эйдман спрогнозировал мощный кризис в России из-за санкций против энергоносителей: смотрите видео
Россию ждет мощный бюджетный кризис
Политолог подчеркнул, что достаточно ощутимо для страны-агрессора будет, если удастся остановить приток нефтедолларов с экспорта энергоносителей. Потому что они для России являются абсолютно принципиальными вещами, неким становым хребтом ее экономики.
Теперь, заметил он, россияне теряют этот рынок. Они, конечно, продают нефть в Азию, но с большим дисконтом, и не в таких объемах. Бюджет России же был сверстан из расчета 70 евро за доллар, а сейчас они торгуют той нефтью, которую могут спихнуть на азиатский рынок по 40 долларов за баррель.
Учитывая это, конечно, неизбежен мощный бюджетный кризис и ухудшение жизни простых людей, в том числе, и большие проблемы с финансированием войны,
– сказал Эйдман.
По мнению социолога, все это произойдет к середине года, и тогда холодильники у россиян начнут, так сказать, пустеть. И именно тогда может наступить некий "конфликт между холодильником и телевизором". Пока же провоенно настроенные россияне признают, что стало труднее, но не катастрофически.
Тем не менее, резюмировал он, катастрофа станет неизбежной уже в этом году и связана она прежде всего с санкциями против российских энергоносителей, к тому же и на уран уже хотят наложить эмбарго. Поэтому достаточно скоро мы увидим последствия новых, гораздо более зубодробительных санкций.
Санкции против России: коротко
- Президент Украины Владимир Зеленский призвал ЕС как можно скорее ввести новые санкции против России. Он отметил, чтобы они были качественными.
- Польша и Литва хотят, чтобы Европейский Союз наложил ограничения на ядерный сектор России внутри нового санкционного пакета. Также ЕС призывают запретить больше пропагандистских СМИ.
- Александар Вучич – президент Сербии – впервые заговорил о возможности ввести санкции против России. Похоже, сокрушительные поражения, которые Россия терпит на фронте, лишают ее последних "друзей".