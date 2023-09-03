Народный депутат от "Слуги Народа" Олег Дунда сказал 24 Каналу, что не стоит бросать этот процесс на произвол судьбы. К такому мнению пришли на международной научно-экспертной конференции "Вызовы для Украины и будущее Российской империи", которая состоялась 28 августа.

Вашему вниманию Россия захочет реванша: сколько лет будет у Украины, чтобы подготовиться

"Но это должно быть контролировано, чтобы эта война не перешла в Украину, чтобы толпа беженцев не форсировала наши границы", – отметил Дунда.

Территорию России нужно разделить: смотрите видео 24 Канала

Поэтому нужно уже сейчас настраивать контакты с возможными лидерами, чтобы предоставить им гарантии безопасности и помочь возглавить будущие государства, которые появятся на месте России.

Сколько потребуется времени для развала агрессора

Даже пессимисты говорят, что для развала России нужно 5–7 лет.

Другого варианта победы Украины, как развала этой недоимперии, нет. И мы об этом должны повсюду коммуницировать и готовиться к будущей Украине без недоимперии.

– подчеркнул Бунда.

Параллельно будут происходить разные события. Пока украинские военные будут одерживать победы на фронте, российские "элиты" будут искать новую силу, к которой смогут присоединиться.

Какое будущее России: последние новости