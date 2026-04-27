Игры ФСБ в действии: политолог спрогнозировал, что ждет Кремль осенью

В России назревает серьезная ситуация из-за накопления многих проблем, связанных с войной. В конце концов недовольство россиян властью может вылиться в существенные волнения внутри страны-агрессора.

Такое мнение озвучил в разговоре с 24 Каналом политтехнолог Тарас Загородний, который считает, что важнейшим фактором, что влияет на эти процессы является удары Украины по российским нефтяным объектам. Также экономические проблемы в России ускорят кризис, что может взорваться за несколько месяцев.

Что может вызвать волнения в России?

Загородний отметил, если Украина продолжит наносить удары таких, как по Туапсе, где длительное время пылает нефтеперерабатывающий завод, то осенью в России может произойти много интересного.

Поэтому до этого времени я особо ничего не жду. Ведь россияне не выйдут на улицы, если там не появится кто-то вроде Пригожина или какое-то "ГКЧП", которое будет все валить на Путина, мол, он во всем виноват,

– объяснил он.

В то же время Путин до последнего, по мнению политтехнолога, будет избегать комментировать эту ситуацию, ведь это будет очевидное признание поражения. Потому что именно верховный главнокомандующий ответственен за то, что плохо работает российская ПВО, которая не сбивает украинские дроны. Или же глава Кремля найдет формулу, по которой ответственным за это будет кто-то другой, а не конкретно он.

Параллельно в российском обществе все открытее звучит недовольство властью. Блогеры высказываются о ее ошибочных шагах и откровенных провалах. Однако эти негативные высказывания в отношении Кремля от тех, кто находится внутри России, направлены, по мнению Загороднего, на канализацию протестов.

Это внутренние игры ФСБ. Они выучили уроки Советского Союза и понимают, что все же протестами надо управлять,

– уверен политтехнолог.

Высказывание недовольства со стороны российских блогеров может подогреть интерес к определенным делам в России, в частности раздражение блокировкой интернета. Однако для того, чтобы это привело к серьезным волнениям, нужен лидер, которого пока нет.

Обратите внимание! Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок считает, что Путин боится, что россияне могут восстать. Недаром глава КПРФ Зюганов заявил, что в России могут повториться революционные события 1917 года. Даже возникло понятие "кухонная революция", когда россияне обсуждают на кухнях правильную ли политику проводит власть, или нет. А это, как отметил Клочок, может привести к разрушительным процессам.

"Однако если такой человек появится, то все эти блогеры, силовики, олигархи, вероятно, поддержат такого лидера. И Россия будет идти к дестабилизации. Но к этому все же должна привести совокупность обстоятельств", – отметил Тарас Загородний.

Он напомнил, что в сентябре 2026 года в России пройдут выборы в Госдуму, после которых должен произойти резкий рост коммунальных тарифов. Поэтому осенью в России должны произойти определенные события. Однако при условии, уверен политтехнолог, если Украина не прекратит атаки на российскую территорию, потому что дестабилизация кремлевской власти зависит исключительно от действий Киева.

Что происходит в России?

Рейтинг доверия Владимиру Путину и одобрение его деятельности резко снижается в России. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, 24,1% россиян не доверяют Владимиру Путину. Также 23,3% респондентов не одобряют его работу. За неделю эти показатели упали соответственно на 1% – до 71% и на 1,1% – до 65,6%.

В общем падение рейтингов Путина наблюдается в течение семи недель и влияет на этот процесс, вероятно, блокировки Telegram и ограничения мобильного интернета в России, а также рост цен и усталость граждан страны от войны в Украине.

Политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман считает, что не случайно Всероссийский центр изучения общественного мнения и Фонд "Общественное мнение" начали обнародовать падение рейтингов Путина. Это, вероятно, связано с тем, что они получили указания администрации президента, что свидетельствует о "конфликте между различными группами российской верхушки".