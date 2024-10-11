Подписал контракт в день 18-летия: на фронте погиб боец 3 ОШБр Ростислав Романько

В бою с врагом погиб 18-летний защитник Ростислав Романько. Герой, родом из Мариуполя, подписал контракт в день своего совершеннолетия.

Об этом пишет местное хмельницкое издание ye.ua. Похоронили украинского защитника 9 октября в Хмельницком.

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Герою навеки 18

5 октября в Луганской области погиб боец Третьей штурмовой бригады Ростислав Романько. Герою было всего 18 лет.

Известно, что защитник родился 11 мая 2006 года. Ростислав жил в Мариуполе и учился в Мариупольском строительном профессиональном колледже. Когда началось полномасштабное вторжение, учебное заведение вместе со студентами переехал в Хмельницкий.

У Ростислава есть мать и брат, но они остались в оккупированном Мариуполе. Как рассказал директор колледжа Антон Билай, семья имела разные взгляды на войну, поэтому женщину лишили родительских прав, а опеку над Ростиславом взяли в колледже.

С 16 лет Ростислав постоянно проходил различные курсы и посещал рекрутинговые центры. В день своего 18-летия, 11 мая 2024 года, юноша подписал контракт и присоединился к защите государства. Он служил в Третьей штурмовой бригаде.

Говорил, что хочет приехать на танке в Мариуполь и посмотреть в глаза тем, кто там остался,

– вспоминает директор колледжа и опекун Ростислава.

Его побратим и друг с позывным "Бенз" рассказал, что Ростислав имел позывной "Пабло". Он был стрелком в одном из отделений 3 ОШБр.

"Это человек, который за свои 18 лет совершил больше мужских поступков, чем многие другие мужчины в нашей неньке-Украине. Его смерть – это роковое событие для всей украинской нации. Он за такое короткое время показал, как быть настоящим патриотом своей страны, сыном своей нации и образцом для подражания", – отметил побратим.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования близким Ростислава Романько. Вечная и светлая память.