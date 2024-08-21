Ростовскую область атаковала ракета: власти пишут о "ПВО", однако россияне шокированы

Ростовскую область России атаковала ракета. Губернатор региона, как всегда, заявил о "работе ПВО".

Местные россияне в телеграм-каналах пишут, что шокированы от слов губернатора. В комментариях под его сообщением отмечают, что их слова удаляют очень быстро, пишет 24 Канал.

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Что известно о ракетной атаке по Ростову

Х**а себе "разрушений нет". Мы теперь так это называем,

– заявил один из пользователей в комментариях.

Другой россиянин ответил ему, что сам шокирован, однако Голубев написал: "Разрушений нет". Именно после этого пользователь написал, что "поле горит". Даже после этого его забанили.

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Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что якобы ориентировочно в 1 ночи 21 августа силы ПВО на Западе Ростовской области "сбили ракету".

По предварительным данным, в результате падения обломков жертв и разрушений нет,

– заверил приспешник Путина.

Однако россияне в комментариях пишут, что подробности о том, где именно и во что попала ракета, писать нет смысла, ведь такие комментарии сразу удаляют.

Россияне жалуются, что их комментарии удаляют / скриншоты

Однако в одном из российских местных телеграмм-каналов написали, что, судя по звуку, сегодня ночью над Новошахтинском "сбили" не беспилотник, а ракету.

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"От обломков загорелось поле рядом с городом", – заявили в российских пабликах.

Однако перед этим написали, что взрыв в Новошахтинске был ориентировочно в 00:39 21 августа.

Там размещена нефтебаза, которую регулярно пытаются атаковать беспилотники. Очевидцы уточняют, что видели вспышку в небе, после которого начался пожар в поле рядом с городом,

– говорят российские телеграм-каналы.

Там добавили, что в Новошахтинске дом подпрыгнул и у машин сработала сигнализация, возле микрорайона Соколовка пошел густой дым.

Более того, россияне писали, что "певео взорвали", а ракета таки прилетела куда надо.