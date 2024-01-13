Масштабный блэкаут в Ростове: город остался без света и тепла
Ростов-на-Дону столкнулся с большими перебоями в электроснабжении. Из-за проблем на энергетических сетях без света, воды и отопления остались десятки домов.
Как пишут местные телеграм-каналы 13 января, масштабное отключение электроэнергии касается не только Ростова-на-Дону, но и близлежащих городов. В частности, Батайская и Новочеркасская.
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Ростов без света: карма догнала россиян
Власти и энергетические компании некоторое время не давали комментариев о причинах аварии и сроках восстановления услуг. Однако впоследствии мэр Новочеркасска таки сообщил об аварии на линиях "Россетей".
Собственно, вследствие этого в разных районах города у жителей исчез свет. Энергетики государства-агрессорки обещают возобновить подачу электроэнергии в течение часа, но точных гарантий не дают.
На линиях "Россетей" произошла авария, в разных районах города зафиксировано отключение света. Энергетики обещают возобновить подачу электроэнергии,
– заявил городской голова.
В то же время в Ростове-на-Дону ситуация остается напряженной. Местные жители выражают беспокойство из-за отсутствия информации о том, когда будет возобновлено электроснабжение.
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Жители пострадавших районов вынуждены искать альтернативные источники тепла и света, ведь температура воздуха снижается, а отсутствие электричества усложняет повседневную жизнь. В конце концов, граждане вражеского государства чувствуют то, что и украинцы во время прошлогодних блэкаутов.Обратите внимание! В Ростове компания-поставщик электроэнергии уже анонсировала введение временных графиков отключения света, что может свидетельствовать о серьезности ситуации.
В России – нелегкая зима
Отключение электроэнергии и отсутствие отопления стали массовым явлением в российских городах этой зимой. Проблемы с теплоснабжением касаются не только отдаленных регионов, но столицы.
- Собственно, жители Москвы столкнулись с серьезными проблемами в зимний период. "Черная метель" в столице России вызвала почти нулевую видимость и снежные заносы до 30 сантиметров, что привело к длинным пробкам на дорогах и рекомендациям пользоваться общественным транспортом.
- Также недавно в Москве произошел пожар на подстанции, которая оставила без света и тепла несколько районов. Жители Бибирево, Алтуфьево и Отрадного очнулись в холодных квартирах, где температура опустилась до 10 градусов Цельсия. Это вызвало волну возмущения у граждан вражеского государства.
- А вот в Новосибирске из-за прорыва теплотрассы тысячи жителей остались без отопления и горячей воды, что повлекло за собой дополнительные трудности в условиях суровой зимы. Кроме того, об отсутствии отопления сообщают даже жители Якутска. Там температура зимой может опускаться до минус 40 градусов.