Ростов-на-Дону столкнулся с большими перебоями в электроснабжении. Из-за проблем на энергетических сетях без света, воды и отопления остались десятки домов.

Как пишут местные телеграм-каналы 13 января, масштабное отключение электроэнергии касается не только Ростова-на-Дону, но и близлежащих городов. В частности, Батайская и Новочеркасская.

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Ростов без света: карма догнала россиян

Власти и энергетические компании некоторое время не давали комментариев о причинах аварии и сроках восстановления услуг. Однако впоследствии мэр Новочеркасска таки сообщил об аварии на линиях "Россетей".

Собственно, вследствие этого в разных районах города у жителей исчез свет. Энергетики государства-агрессорки обещают возобновить подачу электроэнергии в течение часа, но точных гарантий не дают.

На линиях "Россетей" произошла авария, в разных районах города зафиксировано отключение света. Энергетики обещают возобновить подачу электроэнергии,

– заявил городской голова.

В то же время в Ростове-на-Дону ситуация остается напряженной. Местные жители выражают беспокойство из-за отсутствия информации о том, когда будет возобновлено электроснабжение.

Россияне в Ростове – без света: смотрите видео с телеграм-каналов

Жители пострадавших районов вынуждены искать альтернативные источники тепла и света, ведь температура воздуха снижается, а отсутствие электричества усложняет повседневную жизнь. В конце концов, граждане вражеского государства чувствуют то, что и украинцы во время прошлогодних блэкаутов.

В России – нелегкая зима

В Ростове компания-поставщик электроэнергии уже анонсировала введение временных графиков отключения света, что может свидетельствовать о серьезности ситуации.

Отключение электроэнергии и отсутствие отопления стали массовым явлением в российских городах этой зимой. Проблемы с теплоснабжением касаются не только отдаленных регионов, но столицы.