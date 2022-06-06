В Ростове-на-Дону подготовили больницы для больных холерой оккупантов из Мариуполя, – Андрющенко

Россия разбомбила Мариуполь, который сейчас находится на грани эпидемиологической и экологической катастрофы. В зоне риска не только мирные люди, но и российские военные, из-за чего оккупационные власти решили закрыть Мариуполь.

Оккупанты решили закрыть Мариуполь на карантин

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в эфире канала "Рада" подтвердил информацию, что оккупационные власти закрывают город на карантин из-за эпидемии, сообщает 24 канал.

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Вместе с тем, россияне в Ростове-на-Дону разворачиваю инфекционные отделения, в которых готовятся принимать своих военных.

Начала поступать информация, что Россия подготовила в Ростове-на-Дону отдельные инфекционные отделения, где они готовятся принимать своих военных,

– сказал Андрющенко.

Речь идет об оккупантах, которые могут быть больны из-за эпидемии в Мариуполе. Андрющенко сказал, что о холере говорят уже не только внутри Мариуполя и в кругах оккупационных властей, но и среди кремлевских кураторов.

Советник Вадима Бойченко заявил, что Россия выбрала самый циничный вариант борьбы с эпидемией, заблокировав людей в Мариуполе. Оккупанты решили оставить все, как есть и "кто выживет, тот выживет".

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По словам Андрющенко, в Мариуполе только ухудшается гуманитарная ситуация. У людей возникли проблемы с питьевой водой и едой. Он отметил, что оккупационные власти сокращают гуманитарную помощь. В частности, с 1 июля кафиры будут оказывать резинопомощь только пенсионерам и тем, кто не может работать.

Что известно о ситуации в Мариуполе

Украинским воинам в мае был отдан приказ прекратить оборону Мариуполя и сохранить жизнь. После этого с завода "Азовсталь" вышло около 1700 украинских защитников и защитниц .

В течение почти 3 месяцев войска России беспощадно бомбили Мариуполь, убив около 22 тысяч человек. В окрестностях города спутник зафиксировал три больших братских могла. Также многие тела убитых людей были посреди улиц.

Обстрелы Мариуполя привели к гуманитарной и экологической катастрофе. В ВОЗ предупредили, что из-за отсутствия водоснабжения в Мариуполе возможно распространение инфекционных заболеваний , включая холеру.

Заммэра Мариуполя Сергей Орлов информировал, что до 10 тысяч мариупольцев могут умереть от инфекций .

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