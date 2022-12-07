Достаточно предсказуемо, что дезертиром оказался наемник ЧВК "Вагнера". Этого "воина" оккупанты нашли в тюрьме и взяли на войну.

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Зек передумал воевать и сбежал из Украины

Известно, что на российских полицейских напал Павел Николин. Ранее его осудили за кражу и разбой. Для ЧВК "Вагнера" такая характеристика – идеальна. Так что находившегося в колонии зека завербовали в частную военную компанию "повара" Путина Евгения Пригожина.

6 декабря Николин открыл огонь из автомата Калашникова по правоохранителям. Сначала российские СМИ писали о двух пострадавших полицейских, а затем остановились на одном. Нападавший ранил потерпевшего в таз, а затем скрылся. Произошло это среди бела дня на лесополосе.

Чтобы разоблачить стрелка, в Новошахтинске ввели план перехвата. Сам город даже закрыли на выезд, а местных жителей призывали не выходить на улицу. Кстати, прекратили работу и детские садики.

Нашли вагнеровца на заброшенной свиноферме. Интересно, что российские оккупанты очень любят такие места. Например, в Харьковской области россияне спали и ели вместе со свиньями.

Во время задержания Николин решил, что не сдастся так просто, поэтому он оказывал сопротивление.

Зэки-вагнеровцы терроризируют россиян

Завербованные в колониях вагнеровцы усложняют жизнь не только Вооруженным Силам Украины, но и самим россиянам. Все потому, что зеки, почувствовав вкус свободы, уже не горят желанием умирать на войне. Ранее наши источники в разведке сообщали, что вагнеровцы скрылись из зоны боевых действий на оккупированные территории и в Россию.

Так, в Донецке они уже побили местных жителей. Также сообщалось о случаях изнасилований. В то же время в Крыму исчезла 16-летняя девушка, которую впоследствии нашли мертвой. Последним, с кем виделась несовершеннолетняя, мог быть именно вагнеровец.