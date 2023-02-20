В России разыскивают военных из батальона "Сомали". Четверо бойцов скрылись из квазиреспублики "ДНР".

Об этом сообщают росСМИ. Также отмечают, что беглецы взяли с собой автоматы.

Читайте Террористку "Корса" убили свои же: правда выплыла в переговорах боевиков

Четверо бойцов "Сомали" сбежали с оружием

Военнослужащих из батальона "Сомали" разыскивают в Ростовской области. По предварительным данным, четверо бойцов несколько дней назад выехали из квазиреспублики и отправились в соседний регион, прихватив с собой автоматы.

Согласно ориентировкам полиции, разыскивают мужчин в возрасте от 28 до 40 лет. Сообщается, что они заехали на территорию Ростовской области 15 февраля. Куда отправились дальше, пока неизвестно.

По меньшей мере двое – уроженцы Донецка. Один из них ранее работал в полиции так называемой ДНР.

В России задержали сотни дезертиров, сбежавших с поля боя с оружием

Батальон "Сомали" – это незаконноя вооруженноя группировка, подчиненное оккупантам в квазиреспублике.

П Новым годом российские правоохранители существенно усилили контроль в приграничных с Украиной районах, а еще на всех авто- и железнодорожных вокзалах. Целью этих мероприятий был отлов тысяч "мобиков", которые не дождались обещанных отпусков и решили бежать из армии в семьи.

По данным источников 24 Канала в украинских спецслужбах, перед новогодними праздниками полицейским и ФСБшникам в целом удалось задержать около 140 дезертиров. Впрочем, это свидетельствует о крайне плохой работе путинских правоохранителей, поскольку количество беглецов в российской армии в конце декабря оценили в 2 – 2,5 тысячи человек.