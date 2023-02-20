Про це повідомляють росЗМІ. Також зазначають, що втікачі взяли з собою автомати.

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Четверо бійців "Сомалі" втекли зі зброєю

Військовослужбовців із батальйону "Сомалі" розшукують у Ростовській області. За попередніми даними, четверо бійців кілька днів тому виїхали з квазіреспубліки та вирушили до сусіднього регіону, прихопивши з собою автомати.

Згідно з орієнтуваннями поліції, розшукують чоловіків віком від 28 до 40 років. Повідомляють, що вони заїхали на територію Ростовської області 15 лютого. Куди вирушили далі, наразі невідомо.

Щонайменше двоє – уродженці Донецька. Один із них раніше працював у поліції так званої "ДНР".

Зверніть увагу! Батальйон "Сомалі" – це незаконне збройне угруповання, підпорядковане окупантам у квазіреспубліці.

У Росії затримали сотні дезертирів, які втекли з поля бою зі зброєю

Перед Новим роком російські правоохоронці суттєво посилили контроль у прикордонних з Україною районах, а ще на всіх авто- та залізничних вокзалах. Метою цих заходів був вилов тисяч "мобіків", які не дочекались обіцяних відпусток та вирішили тікати з армії до родин.

За даними джерел 24 Каналу в українських спецслужбах, перед новорічними святами поліцейським та ФСБшникам загалом вдалося затримати близько 140 дезертирів. Втім, це свідчить про вкрай погану роботу путінських правоохоронців, оскільки кількість втікачів у російській армії наприкінці грудня оцінили у 2 – 2,5 тисячі осіб.