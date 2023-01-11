Польша передает ВСУ роту танков: объясняем, сколько "Леопардов" отправится в Украину

Польша предоставит Украине роту танков Leopard 2. Это произойдет в рамках международной коалиции.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 января прибыл с рабочим визитом во Львов, где встретился с президентом Польши Анджеем Дудой и президентом Литвы Гитанасом Науседой, пишет 24 Канал.

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Сколько танков предоставят Украине

В ходе встречи Анджей Дуда заявил, что Киев получит от Варшавы "роту танков" Leopard 2 в рамках международной коалиции. Президент Польши также призвал другие страны Североатлантического альянса к более активной поддержке Украины в противостоянии российскому вторжению.

Отметим, что танковая рота ВСУ состоит из десяти танков: один танк управления и три взвода по три танка. Такое же количество и в танковой роте русской армии.

Сколько именно танков отправит Варшава – неизвестно. Поскольку по стандартам НАТО рот содержит 14 единиц.

Что известно о танках Leopard

Украина особенно заинтересована в получении танков Leopard. В Европе их более 2000 единиц, и они находятся на вооружении 13 стран. Однако для реэкспорта нужно разрешение Берлина, а Германия обеспокоена опасностью эскалации конфликта.

Leopard 2 – германский основной боевой танк, который считается одной из лучших боевых машин мира. Первые образцы танка поступили на вооружение бундесвера в 1979 году. С тех пор танк претерпел значительное количество модернизаций.



Во время обучения НАТО "Франконский щит", 1986 / Arne Schambeck

Leopard 2 обладает высокой надежностью, живучестью, отличной огневой мощью. Основным его оборудованием является электрогидравлический стабилизатор WNA-H22, компьютер управления огнем, лазерный дальномер, датчик ветра, перископ общего назначения EMES 15, панорамный перископ PERI R17, башенный прицел FERO Z18.

Встреча президентов во Львове: главное

Президенты Польши и Литвы встретились во Львове с президентом Украины Владимиром Зеленским. Там они подписали общую декларацию президентов Люблинского треугольника.

, что Люблинский треугольник – это трехсторонний региональный альянс между Литвой, Польшей и Украиной, который был основан в июле 2022 года. В рамках этого формата министры иностранных дел трех стран должны проводить регулярные встречи, в частности, во время многосторонних мероприятий и с участием избранных партнеров.

Президент Литвы Гитанас Науседа также объявил о предоставление Украине зенитных систем и средств противовоздушной обороны внутри военной помощи.