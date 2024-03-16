Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Петр Черник, отметив, что есть огромная белорусско-российско-украинская граница. Её протяженность – более 2000 километров. Отметим, что по мнению Сырского, ротация "позволит стабилизировать обстановку и положительно повлияет на морально-психологическое состояние наших воинов".

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"Мы там держим силы и средства. За два года люди постоянно приходили доподготовку, дообучение, тренировки и тому подобное. Готовая боевая сила. Очень правильный и точный шаг высшего военного командования", – подчеркнул военный эксперт.

Черник добавил, что за очень сжатые сроки сумели провести аудит личного состава. Он отметил, что наконец начинают строить по-настоящему действенную, многокомплексную систему оборонного уклада, где ротация войск на передовой точно должна занимать важное место.

Мы сходу учимся и есть решения, которые даже перезревают, но должна прийти точка, чтобы нашлись организационные и, самое главное, волевые качества тех или иных высших руководителей, чтобы запустить тот или иной процесс. Прекрасно, что дошли до этой точки,

– сказал военный эксперт.

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