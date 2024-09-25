"Надо просто браться и делать": Умеров раскрыл планы по ротации в армии

2024 станет "годом формирования действенной системы ротации и отдыха подразделений". Это позволит Украине скорее победить в войне.

Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров. Украина на сегодня имеет план победы, но для этого надо, чтобы воевали сильнейшие специалисты.

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В Украине готовится план ротации

Сейчас мы над этим работаем уже системно. Мы смотрим, как в периметр заходит человек после мобилизации – как мы его готовим, что нужно для учебных центров, кто нужен для учебных центров, как надо подготовить и так далее. Раньше концентрировались на количественных параметрах, а нам нужны качественные... Для того, чтобы у нас было увеличение, мы начали рекрутинг. Начали говорить: есть морпехи, ДШВ, наступательные направления и тому подобное,

– объясняет министр.

Он вспомнил морпехов, которые разработали отличное пошаговое руководство. Минобороны пытается донести эту информацию до людей и объяснить, чтобы они не испытывали страха. Однако, как отметил Умеров, это не предполагает, что пехоты нет.

"Во-первых, мы начали количественно это делать. Второе – начали оцифровывать все, чтобы люди не боялись заходить в периметр. Примерно это выглядит так: сейчас у нас армия, условно, столько-то. Она делится на ВСУ и другие Силы обороны. Для того, чтобы держать фронт, здесь я строю оборону, здесь - генерирую людей, здесь - защищаю свою инфраструктуру, здесь начинаю штурм, здесь – истощаю врага. Чтобы это все сделать, надо сидеть и думать, потому что должна быть цель и план по этой цели. Этого почти не было. Сейчас есть", – подчеркнул глава МОУ.

Министр сообщил, что сейчас Украина имеет стратегию для достижения победы, однако для ее реализации необходимо "спустить" ее по вертикали - от рядового до генерала и обратно. Умеров вспоминает, что в начале своей карьеры желающих бороться было не так много.

"Все сказали, что это "не моя тема, я не буду, меня умножат на ноль". Но, говорю, тогда мы проигрываем – надо просто браться и делать. Прихожу в Верховную Раду. Верховная Рада говорит: "В закрытом варианте мы тебя поддержим, но когда выйдешь в зал, не будем голосовать, хоть ты и хороший человек". Поэтому начали с сил", – объясняет он.

Министр отметил, что в момент, когда российские войска наступали, он никогда не говорил ни одному командиру, что не предоставит ему необходимого. По словам Умерова, он всегда выделял все силы и ресурсы, которые были нужны защитникам.