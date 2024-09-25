Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров. Україна на сьогодні має план перемоги, але для цього треба, щоб воювали найсильніші спеціалисти.

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В Україні готується план ротації

Зараз ми над цим працюємо вже системно. Ми дивимося, як в периметр заходить людина після мобілізації – як ми її готуємо, що потрібно для навчальних центрів, хто потрібен для навчальних центрів, як треба підготувати і таке інше. Раніше концентрувалися на кількісних параметрах, а нам потрібні якісні... Для того, щоб у нас було збільшення, ми почали рекрутинг. Почали казати: є морпіхи, ДШВ, наступальні напрямки тощо,

– пояснює міністр.

Він згадав морпіхів, які розробили відмінне покрокове керівництво. Міноборони намагається донести цю інформацію до людей і пояснити, щоб вони не відчували страху. Однак, як зазначив Умеров, це не передбачає, що піхоти немає.

"По-перше, ми почали кількісно це робити. Друге – почали оцифровувати все, щоб люди не боялися заходити в периметр. Приблизно це виглядає так: зараз у нас армія, умовно, стільки-то. Вона ділиться на ЗСУ та інші Сили оборони. Для того, щоб тримати фронт, тут я будую оборону, тут — генерую людей, тут — захищаю свою інфраструктуру, тут починаю штурм, тут – виснажую ворога. Щоб це все зробити, треба сидіти і думати, тому що повинна бути ціль і план за цією ціллю. Оцього майже не було. Зараз є", – наголосив голова МОУ.

Міністр повідомив, що зараз Україна має стратегію для досягнення перемоги, однак для її реалізації необхідно "спустити" її по вертикалі — від рядового до генерала і назад. Померов згадує, що на початку своєї кар'єри бажаючих боротися було не так багато.

"Усі сказали, що це "не моя тема, я не буду, мене помножать на нуль". Але, кажу, тоді ми програємо – треба просто братися і робити. Приходжу в Верховну Раду. Верховна Рада каже: "В закритому варіанті ми тебе підтримаємо, але коли вийдеш до зали, не будемо голосувати, хоч ти і гарна людина". Тому почали з сил", – пояснює він.

Міністр зазначив, що в момент, коли російські війська наступали, він ніколи не говорив жодному командиру, що не надасть йому необхідного. За словами Умерова, він завжди виділяв усі сили та ресурси, які були потрібні захисникам.