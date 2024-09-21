Президент України на офрек зустрічі з журналістами розповів, що в ЗСУ є ротації, передає 24 Канал.

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Ротації на фронті

Володимир Зеленський зазначив, що є ротації в деяких бригадах.

Дуже повільно йде допомога. Прискорилась на початку вересня, і ми раді цьому. Ми це відчуваємо,

– додав президент.

Цікаво, що наприкінці серпня у Міноборони зауважили, що за умови достатньої кількості підготовлених військових і успішного проведення призову, військове керівництво планує підготувати законодавчі зміни щодо ротації та демобілізації. Вони включатимуть можливість звільнення окремих категорій військовослужбовців під час воєнного стану.

Проте станом на тоді повідомлялося, що здійснюються лише локальні заходи з ротації та підтримки боєздатності ЗСУ. Йшлося про відпустки, доукомплектування особовим складом та технікою, а також проведення бойового злагодження.