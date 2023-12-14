Закрытие дела "Роттердам+" отменили: его вернут в первую инстанцию
Источник:Центр противодействия коррупции
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила закрытие дела "Роттердам+". Она назначила новое ее рассмотрение в первой инстанции.
Первая инстанция ВАКС раньше закрыла это дело по истечении срока досудебного расследования. Прокуроры не согласовали с таким решением и решили обжаловать его.
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Дело "Роттердам+" продолжается
Апелляционная палата ВАКС вынесла новый приговор по делу "Роттердам+". Судьи отменили определение суда о закрытии первого эпизода и отмене ареста имущества обвиняемых. Дело было возвращено в первую инстанцию для повторного рассмотрения.
Решение приняли судьи Апелляционной палаты ВАКС Дмитрий Михайленко, Николай Глотов и Александр Семенников.
Решение закрыть дело было принято первой инстанцией Высшего антикоррупционного суда. Основанием было якобы завершение срока досудебного расследования. Один из судей – Виктор Ногачевский, тогда выступил против закрытия.
Что известно о "Роттердам+"
"Роттердам+" – это условное название для методики определения стоимости угля как топлива для тепловых электростанций. Ее применили в 2016 – 2019 годах. Согласно схеме, цена угля для украинских ТЭС привязывалась к цене на уголь на европейском рынке, а именно в порту города Роттердам в Нидерландах.
Введенная схема предусматривала расходы на транспортировку угля из Роттердама, однако часть транспортировали из Украины или России. Это приводило к незаконному росту доходов ТЭС.
По данным НАБУ, из-за "Роттердам+" украинцы переплатили за электроэнергию 18,87 миллиарда гривен. Из них 14,3 мільярдів получили частные компании.