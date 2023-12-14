Закрытие дела "Роттердам+" отменили: его вернут в первую инстанцию

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила закрытие дела "Роттердам+". Она назначила новое ее рассмотрение в первой инстанции.

Первая инстанция ВАКС раньше закрыла это дело по истечении срока досудебного расследования. Прокуроры не согласовали с таким решением и решили обжаловать его.

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Дело "Роттердам+" продолжается

Апелляционная палата ВАКС вынесла новый приговор по делу "Роттердам+". Судьи отменили определение суда о закрытии первого эпизода и отмене ареста имущества обвиняемых. Дело было возвращено в первую инстанцию для повторного рассмотрения.

Решение приняли судьи Апелляционной палаты ВАКС Дмитрий Михайленко, Николай Глотов и Александр Семенников.

Решение закрыть дело было принято первой инстанцией Высшего антикоррупционного суда. Основанием было якобы завершение срока досудебного расследования. Один из судей – Виктор Ногачевский, тогда выступил против закрытия.

Что известно о "Роттердам+"