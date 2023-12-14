Перша інстанція ВАКС раніше закрила цю справу через закінчення строку досудового розслідування. Прокурори не погодили з таким рішенням і вирішили оскаржувати його.

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Справа "Роттердам+" продовжується

Апеляційна палата ВАКС винесло новий вирок щодо справи "Роттердам+". Судді скасували ухвалу суду щодо закриття першого епізоду та скасування арешту майна обвинувачених. Справу повернули до першої інстанції для повторного розгляду.

Рішення ухвалили судді Апеляційної палати ВАКС Дмитро Михайленко, Микола Глотов та Олександр Семенников.

Рішення закрити справу було ухвалено першою інстанцією Вищого антикорупційного суду. Підставою нібито було завершення строку досудового розслідування. Один з суддів – Віктор Ногачевський, тоді виступив проти закриття.

Що відомо про "Роттердам+"