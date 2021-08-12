На Ровненщине бешеная белка покусала 8-летнего мальчика

В Познани, что в Ровенской области, больная бешенством белка покусала 8-летнего мальчика. В селе на 2 месяца ввели карантинные ограничительные мероприятия.

Руководитель управления Госпродпотребслужбы в Ровненской области Владимир Лазарчук рассказал, что инцидент произошел на территории села Познань Березневской территориальной общины бывшего Рокитновского района.

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Белка покусала ребенка

Там 8-летний мальчик увидел белку и решил поиграть с ней, схватив за хвост. В результате животное укусило ребенка. Каким образом белка попала в село – неизвестно.

Результаты экспертизы показали, что животное было заражено бешенством.

В селе ввели карантин

Из-за инцидента на территории Познани установили карантинные ограничительные меры сроком на 60 дней.

Туда запрещено вывозить мясо животных и мясопродукты. Массивы вблизи села планируют с воздуха обработать специальным веществом для обезвреживания возбудителя болезни.

Что такое бешенство

Это – острое инфекционное заболевание животных и человека, которое вызывает нейротропный вирус Rabies. У больного развивается своеобразный энцефалит со стремительным повреждением центральной нервной системы. В случае задержки с предоставлением медпомощи смерть больного неизбежна.

На Львовщине, в селе Междуречье впервые за 10 лет у кота подтвердили бешенство. Поэтому в Червонограде и прилегающих территориях с 30 июля ввели карантинные ограничения.