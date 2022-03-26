На Ровенщине ВСУ сбили вражеский дрон

Россияне 26 марта нанесли удар по Ровенской области. Кроме того, украинские защитники сбили там вражеский дрон.

Глава Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль сообщил в сети, что захватчики атаковали Ровенскую область.

Ранее Россияне ракетами обстреляли военную инфраструктуру в Ровненской области

В Ровенской области сбили дрон россиян

В Ровенской области 26 марта дважды извещали о воздушной тревоге.

Во время первой тревоги Вооруженные Силы Украины сбили вражеский дрон,

– отметил глава ОВА.

В то же время, когда длилась вторая тревога, ракета россиян попала в нефтебазу города Дубно. Масштаб нанесенного атакой россиян ущерба устанавливают.

Напомним, в Волынской ОВА ранее проинформировали, что 26 марта в 10 километрах от Луцка Силы противовоздушной обороны сбили вражеский беспилотник. Однако власти предполагают, что это могла быть ракета россиян.

Оккупанты обстреляли нефтебазу в Дубно: смотрите видео