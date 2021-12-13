Ровенщину засыпает снегом: дороги сковали пробки, а школьный автобус застрял в ловушке

Часть Украины засыпает снегом, в частности Ровенщину. Из-за осадков там застрял школьный автобус, поэтому пришлось вызывать спасателей.

Из-за сильных снегопадов на дорогах области затруднено движение. На трассе Ровно – Луцк образовалась пробка из-за ДТП.

Обратите внимание В Карпатах – снегопады: могут сходить лавины

Спасатели "освободили" школьный автобус

Школьный автобус в Ровно попал в снежный сугроб и забуксовал. К счастью, детей и пассажиров внутри не было. На помощь пришли спасатели.

Школьный автобус застрял в снегу / Фото ГСЧС

ДТП на трассе

На трассе Ровно – Луцк в Бронниках произошло ДТП, в результате которого развернуло фуру поперек дороги. Из-за этого на дороге образовалась километровая пробка. Около 16:00 движение на дороге возобновили. Причины аварии неизвестны.

Затор на трассе Ровно – Луцк

Из-за непогоды в области объявили желтый уровень опасности. Спасатели пристально следят за движением на дорогах.

Кроме того, предупреждают о возможном нарушении электроснабжения и работы коммунальных служб.

К теме предлагаем сюжет о снегопаде в Киеве: смотрите видео