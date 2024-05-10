Мать отлучилась на несколько минут: в Ровенской области 3-летний мальчик выпал из окна

10 мая 2024, 08:45
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В Ровенской области произошел трагический случай. Мальчик продавил москитную сетку и выпал из окна.

К сожалению, ребенок умер. О деталях инцидента рассказали в полиции Ровенской области.

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Что известно о трагическом инциденте

В полиции сообщили, что ребенок продавил москитную сетку и выпал из окна 4 этажа. Там отметили, что по факту гибели ребенка в Сарнах (город в Ровенской области – 24 Канал) полицейские начали уголовное производство.

Известно, что об инциденте в полицию сообщили медики.

По данным правоохранителей, около 19:20 накануне 3-летний мальчик находился в комнате сам, пока 31-летняя мама на несколько минут отлучилась на кухню. Ребенок вылез на подоконник, продавил москитную сетку и выпал из открытого окна на асфальтовое покрытие.

В полиции рассказали, что с кататравмой и внезапной остановкой кровообращения мальчика доставили в Сарненскую ЦРБ. Однако, несмотря на принятые реанимационные мероприятия спасти его не удалось. К сожалению, мальчик умер.


В Ровенской области трехлетний мальчик выпал из окна 4 этажа / Фото полиция Ровенской области

Полицейские в очередной раз подчеркивают родителям: если в помещении находятся малолетние дети, открывать окна только на проветривание.

Также там отметили:

  • Не оставлять детей без присмотра.
  • По возможности устанавливать специальные детские замки.
  • Там подчеркнули, что москитная сетка не защищает от выпадения из окна.

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Автор: Ірина Марціяш