Мать отлучилась на несколько минут: в Ровенской области 3-летний мальчик выпал из окна
В Ровенской области произошел трагический случай. Мальчик продавил москитную сетку и выпал из окна.
К сожалению, ребенок умер. О деталях инцидента рассказали в полиции Ровенской области.
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Что известно о трагическом инциденте
В полиции сообщили, что ребенок продавил москитную сетку и выпал из окна 4 этажа. Там отметили, что по факту гибели ребенка в Сарнах (город в Ровенской области – 24 Канал) полицейские начали уголовное производство.
Известно, что об инциденте в полицию сообщили медики.
По данным правоохранителей, около 19:20 накануне 3-летний мальчик находился в комнате сам, пока 31-летняя мама на несколько минут отлучилась на кухню. Ребенок вылез на подоконник, продавил москитную сетку и выпал из открытого окна на асфальтовое покрытие.
В полиции рассказали, что с кататравмой и внезапной остановкой кровообращения мальчика доставили в Сарненскую ЦРБ. Однако, несмотря на принятые реанимационные мероприятия спасти его не удалось. К сожалению, мальчик умер.
В Ровенской области трехлетний мальчик выпал из окна 4 этажа / Фото полиция Ровенской области
Полицейские в очередной раз подчеркивают родителям: если в помещении находятся малолетние дети, открывать окна только на проветривание.
Также там отметили:
- Не оставлять детей без присмотра.
- По возможности устанавливать специальные детские замки.
- Там подчеркнули, что москитная сетка не защищает от выпадения из окна.
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