На жаль, дитина померла. Про деталі інциденту розповіли в поліції Рівненської області.

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Що відомо про трагічний інцидент

У поліції повідомили, що дитина продавила москітну сітку й випала із вікна 4 поверху. Там зазначили, що за фактом загибелі дитини у Сарнах (місто в Рівненській області – 24 Канал) поліцейські розпочали кримінальне провадження.

Відомо, що про інцидент до поліції повідомили медики.

За даними правоохоронців, близько 19:20 напередодні 3-річний хлопчик перебував у кімнаті сам, доки 31-річна мама на кілька хвилин відлучилась на кухню. Дитина вилізла на підвіконня, продавила москітну сітку та випала із відчиненого вікна на асфальтне покриття.

В поліції розповіли, що із кататравмою та раптовою зупинкою кровообігу хлопчика доставили до Сарненської ЦРЛ. Однак, попри вжиті реанімаційні заходи врятувати його не вдалося. На жаль, хлопчик помер.



На Рівненщині трирічний хлопчик випав з вікна 4 поверху / Фото поліція Рівненської області

Поліцейські вкотре наголошують батькам: якщо у приміщенні перебувають малолітні діти, відкривати вікна лише на провітрювання.

Також там наголосили:

Не залишати діток без нагляду.

За можливості встановлювати спеціальні дитячі замки.

Там підкреслили, що москітна сітка не захищає від випадіння з вікна.

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