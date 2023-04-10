В Ровненской области запретили УПЦ МП

Ровненский областной совет запретил деятельность УПЦ МП в области. Также депутаты проголосовали за отмену решения депутатов 1991 и 1992 годов о деятельности религиозных организаций московского патриархата.

За соответствующие решения проголосовали 10 апреля на внеочередной сессии. На нее пришло и зарегистрировалось 55 депутатов, то есть сессия правомерна.

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Что известно о запрете УПЦ МП в Ровненской области

Ровненский областной совет решил принять решение, включающее несколько анонсированных ранее проектов. В частности, областной совет обратился в Кабмин, чтобы прекратить договоры аренды с религиозными организациями, не выполняющими требования законов Украины.

Считаем, что восстановление законности и правопорядка в сфере регулирования деятельности религиозных организаций путем расторжения договоров аренды и/или пользования на здания, находящиеся в государственной и коммунальной собственности, с центрами церкви государства-оккупанта будет оказывать положительное влияние на общество в целом,

– говорится в документе.

Областной совет отметил, что это:

позволит снизить влияние страны-агрессора на религиозную ситуацию в Украине;

обеспечит соблюдение законов Украины;

станет важной составляющей становления демократического общества, где права и свободы граждан обеспечиваются должным образом.

В проекте решения говорится, что это еще один шаг к Победе и европейской интеграции Украины.

...законные требования украинского государства выполнить нормы закона представляются российскими пропагандистскими СМИ как "гонение за веру", а эта украинская по названию, но не по своей сути, религиозная организация всячески подыгрывает агрессору в его подрывной деятельности в Украине,

– говорится в сообщении.

В частности, УПЦ МП озвучивает кремлевские нарративы, готовит почву для духовной и военной оккупации. При полномасштабном вторжении многочисленные коллаборанты в рясах:

благословляли "освободителей";

сотрудничали с ними на временно оккупированных украинских территориях;

проводили разведывательную деятельность;

способствовали террору против украинских патриотов.

Более того, для Украинской православной церкви московского патриархата это не единичные случаи, это системное явление.

Также Ровненский облсовет решил:

"запретить деятельность Украинской православной церкви (московского патриархата) на территории Ровненской области";

отменить решение исполнительного комитета Ровненского областного совета народных депутатов в 1991 – 1992 годах в части религиозных общин, которые на дату принятия этого решения находятся в составе Украинской православной церкви (московского патриархата).

Что заявили в УПЦ МП

Руководитель Ровненской епархии УПЦ (МП) архиепископ Пимен был на сессии. Он заявил, что их собор изменил устав и "благословение московского патриарха было отменено", поэтому "церковь полностью самостоятельна".

Архиепископ Пимен также рассказал, что УПЦ МП:

"имеет больше прав и полномочий среди мирового православия, чем ПЦУ";

"есть коллаборационизм, но он есть во всех слоях населения, и среди вас, уважаемые... Осуждать можно очень много, а можно просто искоренить...".

Также руководитель Ровненской епархии УПЦ (МП) заявил, что якобы: "Наших прихожан увольняют только за то, что они ходят в церковь. Это дискриминация, которая отдаляет нас от вступления в ЕС и от евроинтеграции, это разъединяет общество".

В ответ на слова Пимена возмутился депутат облсовета Сергей Кондрачук. Он обратился к тем, кто разрешил руководителю Ровенской епархии УПЦ (МП) прийти и выступить.

Вы когда нажимали кнопку "дать слово", вы чем руководствовались?! Если бы мы сейчас осуждали, например, вагнеровцев, вы хотели бы, чтобы на трибуне стоял Пригожин и говорил, что они не террористы?! Зачем их сюда пустили, зачем вы даете слово слушать эту ересь?!

– сказал депутат.

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